SUNEDU en la mira: militante de APP ligada a universidad de Acuña podría asumir la superintendencia

Susana Paredes, exfuncionaria de la UCV y candidata oficial desde el 24 de diciembre, genera alarma por conflicto de intereses y riesgo de captura institucional



En plena víspera navideña, el Consejo Directivo de SUNEDU podría consumar una designación que muchos califican como captura institucional. Susana Edita Paredes Díaz, actual superintendenta encargada desde el 17 de diciembre, aspira al cargo definitivo este miércoles 24. El problema central: Paredes trabajó para la Universidad César Vallejo y milita desde 2013 en Alianza para el Progreso, ambas propiedades del empresario educativo César Acuña Peralta.

El historial que complica la candidatura

La Declaración Jurada de Intereses de Paredes ante la Contraloría revela datos incómodos. Entre 2008 y la actualidad, ocupó diversos cargos en la UCV: dirección, coordinación académica y gestión de investigación. No fue una colaboración esporádica. Fue parte orgánica del aparato institucional de una universidad que ahora debería fiscalizar.

La contradicción salta a la vista. SUNEDU sancionó a la UCV en múltiples ocasiones por violar la Ley Universitaria. El caso más sonado: el préstamo irregular de 20 millones de soles al partido APP. Ahora, quien fue cuadro dirigente de esa casa de estudios podría encabezar la entidad que la supervisa.

Sixto Sánchez, presidente del CONCYTEC, designó a Paredes como representante de ese organismo ante el Consejo Directivo de SUNEDU. Desde esa posición, ella accedió primero a la presidencia del Consejo y luego a la superintendencia encargada. El ascenso fue rápido y funcional.

Expansión universitaria y timing sospechoso

El momento de esta candidatura coincide con planes de expansión de la UCV. Junto a la Universidad Señor de Sipán, la casa de estudios de Acuña prepara un ambicioso crecimiento nacional para 2026. Tener a una exfuncionaria al mando de SUNEDU facilitaría enormemente ese proyecto.

La pregunta es obvia: ¿puede alguien tan vinculado a una universidad privada fiscalizarla objetivamente? La respuesta lógica es no. El conflicto de intereses no necesita mayor demostración.

SUNEDU como trampolín político

El problema trasciende a Paredes. Al menos tres miembros del Consejo Directivo son candidatos en las elecciones de 2026. Miguel Ángel Vallejos Flores postula al Congreso por APP con el número 6 en Lima. Manuel Israel Hernández García busca el Senado por Somos Perú con el número 1 en Ica. El exsuperintendente Manuel Castillo Venegas aspira al Senado por APP en Piura, también con el número 1.

SUNEDU se ha convertido en plataforma electoral. La neutralidad institucional quedó en el pasado. Lo que debería ser una entidad técnica y autónoma funciona ahora como cantera política para distintos partidos. La designación de Paredes completaría este proceso de captura.