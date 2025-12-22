«Quién me pidió que asuma el cargo de premier fue Vladimir Cerrón y Américo Gonza me rogó ser nombrado Ministro de Justicia»

«Quién me pidió que asuma el cargo de premier fue Vladimir Cerrón...

Anibal Torres Vásquez, revela expremier en programa Conéctate con Mayra Álvarez

En una reciente entrevista en el programa Conéctate con Mayra Alvarez, el ex presidente del Consejo de Ministros y ex ministro de Justicia, Aníbal Torres Vásquez, se pronunció sobre la sentencia que lo condena a seis años y ocho meses de prisión por el presunto delito de conspiración, en el marco del fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El exfuncionario sostuvo que el fallo carece de sustento jurídico y probatorio, y afirmó que se trata de una decisión política.

Torres niega coordinación para un golpe de Estado y rechaza pruebas presentadas

Torres Vásquez explicó que el delito de conspiración para rebelión, regulado en el artículo 349 del Código Penal, exige la existencia de un acuerdo previo entre dos o más personas para levantarse en armas, lo cual —según indicó— jamás ocurrió. Afirmó que la sentencia se basa únicamente en indicios que calificó como “inventados”.

“En la lectura de la sentencia no se menciona una sola prueba concreta, solo indicios imaginarios creados para justificar una condena”, sostuvo.

Asimismo, rechazó versiones difundidas sobre un supuesto abrazo con el entonces presidente Pedro Castillo tras el mensaje a la Nación, señalando que las imágenes difundidas corresponden a otro momento.

“Ese abrazo nunca existió. Se usaron imágenes de otro día para desinformar a la población”, afirmó.

Rechazo a acusaciones sobre redacción del discurso presidencial

Torres negó haber redactado el mensaje leído por Pedro Castillo y afirmó que durante los allanamientos realizados en su domicilio no se encontró ningún documento que lo vincule con ese hecho.

“No encontraron absolutamente nada. Solo artículos académicos que yo he escrito, los cuales no constituyen prueba de ningún delito”, precisó.

Además, cuestionó duramente el rol del Ministerio Público y del Poder Judicial, acusándolos de actuar sin independencia.

Revelaciones sobre su llegada a la Presidencia del Consejo de Ministros

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista fue cuando Torres Vásquez aseguró que su designación como premier fue solicitada directamente por Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.

“Quien me pidió que asuma el cargo de premier fue Vladimir Cerrón. Fue a mi casa y prácticamente me rogó que acepte”, afirmó.

Asimismo, señaló que Américo Gonza le habría solicitado ser nombrado ministro de Justicia, pedido que rechazó por considerar que no reunía las condiciones necesarias.

“Américo Gonza fue a mi casa a rogarme que lo nombre ministro de Justicia. Yo no tenía ese poder y, además, no reunía las condiciones”, declaró.

Mensaje final a la ciudadanía

En su mensaje final, Aníbal Torres hizo un llamado a la población a no dejarse influenciar por la propaganda política ni mediática y a reflexionar sobre el rumbo del país.

“No permitan que quienes han causado tanto daño vuelvan a pedirles el voto. La gran prensa ha sido siempre enemiga del Perú”, concluyó.