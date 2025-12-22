Presidenta Miluska Cano: los magistrados deben tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro



CORTE DE LIMA CELEBRÓ 201 AÑOS DE CREACIÓN INSTITUCIONAL



En una sesión solemne realizada en el teatro Felipe Pardo y Aliaga por el 201.º aniversario de creación de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), la presidenta de la institución, Dra. Miluska Cano López, informó que se invirtió un total de S/ 3’ 708 720 en la renovación de activos con más de 7 años de antigüedad.

Esta inversión se ejecutó mediante seis IOARR, en un trabajo coordinado por diversas unidades técnicas del Poder Judicial (PJ). Esta iniciativa permitió la adquisición de mobiliario ergonómico (escritorios y sillas giratorias) y equipos de cómputo de última generación —incluyendo computadoras, fotocopiadoras A3, escáneres, impresoras, laptops y sistemas de audio y video— con el objetivo de optimizar la eficiencia del despacho judicial y mejorar la atención al ciudadano.

“A lo largo de los años, generaciones de jueces, funcionarios y servidores judiciales de profunda vocación y compromiso han sido los pilares que han sostenido el sistema de justicia en la capital de la República”, expresó la máxima autoridad de la CSJL.

Agregó que el funcionario no viene a servirse del cargo, sino a servir al ciudadano. “Nuestra misión es entregar una justicia con rostro humano; el magistrado debe tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro y actuar con integridad absoluta”.

Autoridades y reconocimientos

En el estrado de honor estuvieron presentes la Dra. Elvia Barrios, jueza suprema, en representación de la Dra. Janet Tello, presidenta del PJ; y el Dr. Johnny Cáceres, integrante del Consejo Ejecutivo del PJ. También asistieron el Dr. Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y el Dr. Sacha Rivas, jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control.



Durante la ceremonia, la Dra. Cano López otorgó reconocimientos a los doctores Barrios y Cáceres por sus trayectorias y contribuciones a la administración de justicia. Además, se entregaron premios a los ganadores de las jornadas judiciales de los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Izamiento de la bandera

Previamente, la pérgola de la sede Alzamora de la CSJL fue escenario del izamiento del pabellón nacional. El acto contó con la participación de la banda de la Marina de Guerra y las escoltas de la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad de Lince y la propia CSJL.

La Dra. Barrios, junto con la Dra. Cano, izaron el emblema nacional ante la presencia de magistrados, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y personal judicial.