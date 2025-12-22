Premian al mejor restaurante peruano en Europa Tentaciòn Criolla de Barcelona

El Colegio Gastronómico del Perú y el canal digital Sintonia Te ve premiaron a los propietarios del restaurante Tentación Criolla que logró el segundo puesto de concurso internacional Top Ten del arte culinario peruano en el mundo 2025.

Durante la ceremonia de premiación realizada en el local principal de Tentación Criolla en Barcelona,el periodista Enrique Vidal director internacional del Colegio Gastronómico del Perú destacó la calidad del equipo de chefs,asistentes de cocina y camareros del restaurante premiado como el mejor de Europa.

«Este es un dìa histórico para la gastronomía peruana en Europa,Tentaciòn Criolla en sus tres locales mantiene el autèntico sabor de nuestra comida,tiene una carta maravillosa con platos de la costa y sierra del Perù,más los ingredientes nativos que llegan a la madre patria y usan aquì» subrayò Vidal.

Por su parte Mario y Dina Miranda,propietarios de Tentación Criolla agradecieron a su personal ,clientes y amigos que votaron masivamente en el concurso que durò cuatro meses logrando miles de adhesiones y comentarios favorables.

Mario Miranda es natural de Huaraz y su esposa Dina nació en Huaral,ambos llegaron a Barcelona hace casi dos décadas .Primero crearon el local en Hospitalet barrio popular catalán,luego en la Gran Via centro turístico y finalmente el tercer restaurant en Nou Barris.

En los próximos días se entregaràn los premios en Londres para Senorio Criollo y en Génova para Brisas Peruanas.