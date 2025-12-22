Minedu anuncia el cronograma oficial para solicitar vacantes en colegios públicos

El Ministerio de Educación (Minedu) informa el inicio del proceso de Matrícula 2026 en las instituciones educativas públicas, una etapa clave para garantizar el acceso oportuno de niños y adolescentes al servicio educativo, en el marco del próximo año escolar.

Asimismo, precisa que los estudiantes que serán promovidos al siguiente grado podrán continuar su trayectoria educativa en la misma institución educativa mediante la continuidad regular. En ese caso, deberán comunicar su continuidad al director del colegio por los medios que este haya previsto, sin que sea necesaria la presentación de una solicitud por parte de las familias.

Además, precisa que la Matrícula 2026 tendrá dos modalidades: una presencial y otra digital. La matrícula presencial permite que las familias presenten sus solicitudes de vacante directamente en las instituciones educativas de su preferencia, siempre que no sean instituciones focalizadas en la modalidad digital.

De acuerdo al cronograma de la modalidad presencial, las familias presentarán su solicitud de vacante del 2 al 11 de enero de 2026, directamente en la institución educativa de su elección, con excepción de aquellas que están focalizadas para la matrícula digital, en cuyo caso se realizará a través del sistema.

Luego, del 12 al 18 de enero se realizará la revisión de las solicitudes; del 19 al 30 de enero, la asignación de vacantes, y, finalmente, del 31 de enero al 4 de febrero de 2026, se efectuará el registro de los estudiantes en el SIAGIE.

Matrícula digital

En el caso de la Matrícula Digital, este proceso se implementará en 6 regiones del país. Las familias presentarán sus solicitudes “en línea” a partir del 19 de enero, a través de una plataforma virtual que incluye a 2711 instituciones educativas públicas de 20 UGEL focalizadas de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias. Conoce aquí las instituciones educativas que participan de esta modalidad: https://matriculadigital.pe/region/

Por su parte, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, recordó a las madres, padres y representantes legales que la matrícula en las instituciones educativas públicas es completamente gratuita, por lo que no se debe realizar ni exigir ningún pago por este proceso.

“Todas las postulaciones son evaluadas bajo criterios de transparencia y en estricto respeto del orden de prioridad establecido por la normativa vigente, lo que garantiza un proceso de asignación de vacantes justo y equitativo para todas las familias” señaló el titular de Educación.

Con este proceso, que cuenta con dos modalidades claramente definidas y organizadas, el Minedu reafirma su compromiso con una matrícula accesible, inclusiva y centrada en el bienestar de los estudiantes. ¡Avancemos juntos hacia un año escolar organizado y con confianza para todos!