Midis promoverá formalización de emprendimientos de usuarias de sus programas sociales

 Gracias a articulación con Sunat, se capacitará y acompañará a emprendedoras de programas sociales y organizaciones sociales de base en el crecimiento de sus negocios.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) acordaron fortalecer la articulación interinstitucional para promover la formalización de los emprendimientos de las usuarias de los programas sociales del sector y de las organizaciones sociales de base, con el objetivo de contribuir con su desarrollo integral.

“Desde el Midis estamos enfocados en trascender a la transferencia económica, y ahora gracias a esta articulación queremos lograr que nuestros emprendedores se inserten en los mercados e inician nuevos caminos que los lleven a la exportación, con el acompañamiento técnico de la Sunat”, señaló la ministra Lesly Shica.

La titular del Midis se reunió con el superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Javier Franco, y en el encuentro también se abordaron temas relacionados con la posibilidad de que las usuarias de los programas sociales Juntos, Foncodes o Pensión 65, y las representantes de las ollas comunes o comedores populares, puedan recibir como donaciones los bienes incautados por Aduanas o los bienes que tiene Sunat para dar de baja, ya sean computadoras, cocinas, refrigeradoras, muebles u otros equipos.

La ministra Shica destacó que la donación de equipos u otros activos a las emprendedoras de los programas sociales o las organizaciones sociales de base contribuirán a que sigan haciendo crecer sus negocios y hacerlos sostenibles.

“Tenemos a los equipos técnicos que pueden brindar asistencia técnica y facilitación a las emprendedoras de los programas sociales del Midis, trabajar de la mano con ellas y acompañarlas en su crecimiento, que puede incluir la venta de sus productos al extranjero”, subrayó el superintendente de Sunat.