Líder de Acción Popular querella a Pajuelo por denunciar amenazas de muerte

Julio Chávez exige pruebas judiciales mientras la crisis del partido se profundiza tras anulación de primarias por fraude

Julio Chávez, presidente de Acción Popular, respondió a las graves acusaciones de Cinthia Pajuelo con un anuncio contundente: la está querellando. La expresidenta del Comité Electoral denunció públicamente que Chávez la amenazó de muerte y que lo responsabiliza de cualquier atentado que pudiera sufrir. El dirigente político rechazó categóricamente estas afirmaciones y exigió que Pajuelo presente pruebas en los tribunales.

El conflicto tras la anulación electoral

La crisis en Acción Popular estalló después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara nulas las elecciones primarias del partido el 15 de diciembre. El organismo electoral identificó «vicios sustanciales» que vulneran la democracia interna y el debido proceso. Según el JNE, varios delegados habilitados para votar en las primarias del 7 de diciembre no fueron elegidos por la militancia, lo que configuraría un fraude electoral.

Las elecciones habían dado como ganador a Alfredo Barnechea para la candidatura presidencial. Sin embargo, las irregularidades detectadas pusieron en duda la legitimidad de todo el proceso. Chávez señaló directamente a Pajuelo como una de las principales responsables del presunto fraude. Ella, como titular del Comité Electoral, remitió a la ONPE la lista de delegados habilitados para votar.

Las acusaciones y la respuesta judicial

Pajuelo declaró a medios que Chávez la amenazó «muchas veces» para que dejara de trabajar en el Congreso y también contra su vida. «Yo lo voy a responsabilizar a él si a mí me pasa algo», afirmó. La funcionaria agregó que personas allegadas al presidente del partido le informaron sobre planes de atentar contra ella, incluso mediante un supuesto accidente. Dijo que pondrá garantías para defender su vida.

Chávez rechazó responder públicamente estas acusaciones. «Yo soy un político, soy un profesional, soy un padre de familia. Jamás en mi vida he estado vinculado a ningún acto delincuencial», declaró en RPP. El dirigente consideró que Pajuelo debe probar sus afirmaciones en la vía judicial porque son muy graves. «Lo va a tener que probar», enfatizó.

Quedarse para apagar el incendio

A pesar de la crisis, Chávez descartó renunciar a la presidencia del partido. Admitió que lo consideró porque es un «ser humano con sentimientos encontrados», pero concluyó que «cuando la casa se incendia uno no puede correrse». El político defendió su decisión de denunciar el fraude electoral. Argumentó que llegar a las elecciones de 2026 con un candidato que ganó fraudulentamente hubiera sido peor para el belaundismo y para los peruanos.