Jerí firma ley para convertir aeropuerto Velasco Astete en parque público tras su cierre

José Jerí rubricó la norma que garantiza el uso del inmueble como espacio recreativo cuando opere el nuevo terminal de Chinchero



El presidente José Jerí Oré firmó hoy la autógrafa de ley que asegura la implementación de un espacio público en el terreno que ocupa el aeropuerto Velasco Astete de Cusco. La medida entrará en vigor cuando cese las operaciones del actual terminal y comience a funcionar el nuevo aeropuerto de Chinchero. El mandatario proyectó que el futuro parque metropolitano se convierta en uno de los mejores del país y alcance estándares internacionales.

Un parque de talla internacional

Jerí realizó estas declaraciones durante la feria multisectorial «Más cerca del Perú» – Región Cusco, celebrada en la Plaza Mayor de Lima. «Y esperemos que Cusco, en su momento, podamos ver ese parque metropolitano, ese gran parque para Cusco, que lo veamos como uno de los mejores parques del Perú, que esté de talla internacional. Es lo menos que podemos esperar», afirmó el presidente.

El mandatario señaló que las autoridades futuras de Cusco serán responsables de definir las características del espacio. Según Jerí, de ellas dependerá «qué tan grande va a ser ese parque, qué tan impactante va a ser para el país». La firma de la autógrafa contó con la presencia del gobernador regional Werner Salcedo y el alcalde provincial Luis Beltrán. También asistieron el ministro del Ambiente Miguel Espichán Mariñas y el titular de Cultura Alfredo Luna Briceño.

Planificación desde el territorio

El jefe de Estado defendió sus giras de trabajo como herramienta para diseñar políticas de desarrollo. Jerí destacó que ha visitado la mitad de las regiones del país desde el inicio de su mandato. «No se puede pensar en el desarrollo del país en un escritorio, en cuatro paredes y recibiendo reportes a las 7 de la mañana y solamente leyendo lo que nos dan a leer. El país y la planificación y el verdadero potencial de desarrollo está cuando uno está en cada una de las regiones. Cuando está escuchando, interactuando», manifestó.

El presidente reconoció que sus visitas generan tanto entusiasmo como voces críticas. Sin embargo, reclamó que las críticas vengan acompañadas de propuestas. «Podemos tener discrepancias, eso es natural, no todos podemos ni debemos coincidir en todo; pero cuando, incluso, uno es crítico, tiene que ser propositivo, porque las críticas por críticas no son positivas si es que no tienen un planteamiento o una propuesta», remarcó.