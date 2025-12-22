Huánuco: Fiscalía contra el crimen organizado logra detención preliminar de dos investigados por lavado de activos

Una pareja de esposos fueron detenidos tras ser sindicados presuntamente de integrar una organización criminal que se dedica al lavado activos y que se dedicarían a la adquisición de inmuebles y vehículos proveniente del narcotráfico, en los distritos de José Crespo y Castillo (Aucayacu) en la provincia de Leoncio Prado en la región de Huánuco y de Nuevo Progreso en la Provincia de Tocache, departamento de San Martín.

La Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco (Fecor Huánuco) allanó siete inmuebles con fines de incautación de bienes y detención preliminar de dos investigados por los delitos de organización criminal y lavado de activos en los distritos de José Crespo y Castillo (Aucayacu) y Nuevo Progreso (Tocache).

Se trata de los esposos Cayetano Maylle y Carmela Flores, quienes habrían incrementado su patrimonio de manera ilícita a través del narcotráfico, adquiriendo bienes muebles e inmuebles y constituyendo empresas.

En total, se incautó dos camionetas, una motocicleta y dinero en efectivo, así como otros objetos vinculados a la investigación.

En la diligencia, participaron siete fiscales: tres de la Feccor Huánuco y cuatro de las fiscalías provinciales penales corporativas de dicho distrito fiscal.

De acuerdo con la investigación fiscal, personal policial de la División de Prevención contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Dirandro) intervinieron un vehículo conducido en el puesto de control ‘Las Palmas’, ubicado en el kilómetro 5.5 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en Huánuco y les incautaron S/ 41 500 en efectivo. El conductor señaló a la policía que le había sido entregado por una señora Carmela Flores.

Además, se halló una mochila negra con 15 000 dólares en efectivo, así como 27 cajas de agroquímicos (herbicidas e insecticidas). El intervenido dijo que Marcelino Cayetano le había entregado dicho dinero en dólares.

Posteriormente, se efectuó pruebas forenses a los billetes, las cuales arrojaron un resultado positivo para adherencias de clorhidrato de cocaína. Las diligencias continuarán a fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.

Frente a este resultado, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, ratificó el firme compromiso del Ministerio Público para investigar a todas las redes criminales en el país y perseguir los delitos que afectan a la ciudadanía.