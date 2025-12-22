HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA: Adolescente de 15 años derrota el cáncer

Valeroso menor pasará Nochebuena en familia tras vencer a una agresiva leucemia.A sus 15 años y con una amplia sonrisa. Miguel Quispe expresa con todas sus energías la victoria sobre la leucemia que lo aquejó a puertas de la Navidad.

Acaba de derrotar a un agresivo cáncer a la sangre, una leucemia mieloide aguda que le fue diagnosticada cuando tenía ocho años. En vez de jugar con carritos, se acostumbró a batallar con la enfermedad de la mano de su familia. Ahora, rodeado de sus seres queridos y del personal asistencial, no oculta su felicidad. Tira de la soga una y otra vez como queriendo que todo el mundo se entere de su historia, de su milagro de Navidad tallado con las manos de los médicos luego de una lucha silenciosa, tratamientos intensos, hospitalizaciones prolongadas y una fe que nunca se apagó. “Estoy muy contento. Ahora sí voy a poder pasar una feliz Navidad con mi familia. Agradezco principalmente a Dios y, por supuesto, a EsSalud, a los médicos, a mi familia, y soy un testigo vivo de que se puede vencer a esta enfermedad”, dice el adolescente y sus palabras se convierten en un mensaje de fe para otros menores que aún esperan dar el campanazo.

La doctora Rosario Javier, del Servicio de Hematología Clínica del área Pediátrica, informa que Miguel enfrentó una enfermedad que afecta la médula ósea y altera la producción normal de la sangre. Su vida estaba en riesgo, pero -dice la especialista- el menor respondió a los tratamientos y el alta médica es fruto de un trabajo multidisciplinario del personal médico del Hospital Almenara y de la buena disposición del propio paciente.

Dura batalla

“Miguel batalló muy duro junto a su familia y con el apoyo de todo el servicio. Así venció a la neoplasia maligna y le damos la ansiada alta para que haga su vida normal y cumpla sus sueños”, resalta la doctora, quien destaca la entrega del equipo multidisciplinario del hospital.En ese camino de lucha, la ciencia, el amor familiar y la esperanza anduvieron juntos. Como muchas familias oncológicas, la de Miguel aprendió a resistir día a día, confiando en Dios y en la medicina.

Así como a él, el Hospital Almenara, centro de alta complejidad de EsSalud, brinda atención y esperanza a niños con cáncer a la sangre: desde diagnósticos oportunos hasta tratamientos especializados y seguimiento permanente. Detrás de cada protocolo asistencial hay profesionales y técnicos que creen en los milagros, pero también trabajan incansablemente para hacerlos posibles.

La historia de Miguel es un mensaje es amor y esperanza para todos los pacientes y sus familias. Porque cuando la fe, la medicina y el compromiso se unen, incluso el cáncer puede ser vencido… y la Navidad se llena de luz.