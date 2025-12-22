Hallan muerta a familia de tres personas en departamento del Rímac

Autoridades trasladan los cuerpos a la morgue mientras investigan si se trata de un homicidio múltiple



Una pareja de abogados y su hijo menor aparecieron sin vida en su departamento de la urbanización Leoncio Prado, en el Rímac. Los vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un olor nauseabundo que salía de la vivienda. Además, la policía encontró cuatro cartuchos de bala en el lugar, lo que refuerza la hipótesis de un triple homicidio. Finalmente, los peritos trasladaron los cuerpos a la Morgue Central de Lima para la necropsia.

Un hedor persistente destapó la tragedia

La tragedia salió a la luz cuando los inquilinos del edificio notaron un olor penetrante que provenía del departamento. Sin embargo, el hedor se intensificó durante la noche del viernes, aunque nadie veía a la familia desde el miércoles anterior. Por ello, los residentes decidieron llamar a la policía ante la preocupación creciente.

La propietaria del inmueble relató cómo se desarrollaron los hechos. «Pasó miércoles, pasó jueves, pasó viernes. Los demás que viven arriba no se percataron del olor tan fuerte. Pero hoy día me han llamado y me han dicho que el olor era persistente y horrible», contó. Entonces, los vecinos y el personal de seguridad abrieron las ventanas para verificar qué ocurría. «Al abrir las ventanas han visto que el niño está muerto, la señora está en la cama muerta y el señor está muerto también ahí al lado», describió la dueña del departamento.

Cartuchos de bala apuntan a homicidio

Los agentes policiales ingresaron al predio y confirmaron la muerte de tres personas. Asimismo, durante la inspección hallaron cuatro cartuchos de bala en el interior, un elemento crucial que los investigadores pusieron bajo custodia para las pericias. Por otro lado, los vecinos afirman que no escucharon disparos, lo que suma misterio al caso.

Los investigadores identificaron a las víctimas como Carlos Alberto Quiroga Ballero, de 78 años, Doris Alexandra Siesquen Vega, de 45 años, ambos abogados, y su hijo menor. Según testimonios, la pareja residía en el inmueble desde hace tres años y mantenía una convivencia tranquila, sin incidentes previos conocidos.

Esperan resultados forenses

El Ministerio Público autorizó el traslado de los cuerpos a la Morgue Central de Lima. Ahora, los especialistas practicarán exámenes forenses para determinar la causa exacta de las muertes y el tiempo de fallecimiento. Mientras tanto, la policía continúa recabando declaraciones de vecinos y familiares para reconstruir lo sucedido.

Las autoridades no adelantan hipótesis y mantienen acordonada el área. De igual manera, el caso generó consternación entre los residentes, quienes solicitaron mayor presencia policial en la zona. Por ahora, la investigación se encuentra en etapa preliminar.