Gobierno retira a 25 oficiales generales de la Policía Nacional en renovación anual de cuadros

Entre los cesados figuran los jefes de la Región Policial Lima y de la Dirección de Investigación contra la Corrupción, en un proceso que no tiene carácter sancionador

El gobierno de José Jerí dispuso el pase al retiro de cuatro tenientes generales y 21 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante resoluciones supremas que formalizan la renovación anual de mandos institucionales. Entre los oficiales cesados destacan Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, y Luis Lira Limo, quien dirigía la Dirección de Investigación contra la Corrupción.

Renovación de cuadros sin carácter punitivo

Las resoluciones supremas, firmadas por el presidente Jerí y el ministro del Interior Vicente Tiburcio, especifican que estos retiros responden a la causal de renovación de cuadros tras propuesta del Consejo de Calificación. Los documentos oficiales publicados en la plataforma web del Estado subrayan que la medida no tiene carácter ni efectos sancionadores.

Además de Felipe Monroy y Lira Limo, los tenientes generales Carlos Alejandro Céspedes Muñoz, Luis Miguel Gamarra Chávarry, Zenon Santos Loayza Díaz y Jhonny Armando Veliz Noriega también fueron cesados. Este grupo de 25 oficiales de alto rango marca uno de los movimientos institucionales más significativos en la cúpula policial del año.

Proceso anual contemplado por ley

La PNP emitió un comunicado oficial donde explicó que este proceso está contemplado por ley y se ejecuta anualmente. La institución señaló que se consideran múltiples factores: el número de efectivos necesarios para 2026, los oficiales ascendidos, el cuadro de asignación de puestos y la evaluación integral de cada carrera policial.

«Se considera la misión cumplida y en nombre de la Nación se agradecen los servicios prestados a la patria», indicó el comunicado policial. La institución precisó que para 2025 el total de oficiales generales y superiores pasados al retiro será de 106, cifra significativamente menor a los 318 cesados en 2024.

Ceremonia de reconocimiento

El próximo 29 de diciembre se realizará una ceremonia institucional pública de despedida. En este acto oficial se reconocerá la trayectoria de los oficiales cesados por su contribución al orden y seguridad interna del país, cerrando así sus carreras en la institución policial.