Gobierno Peruano anuncia oficialmente la categoría “Whiskey Andino” al mundo 

Después de varios años de investigación, innovación y sustento mediático en el 2022 la Destilería “Don Michael” productor y creador de Black Whiskey”, logró que el Gobierno Peruano reconozca al “Whiskey Andino” como una categoría distintiva en la elaboración de destilados elaborados en zonas de gran altitud, a base de granos andinos y clima de montaña.

Black Whiskey

Factores claves que logran aquella distinción en calidad y sabor de los andes. Este importante hito coloca a esta nueva categoría al nivel del Whiskey Escocés, irlandés y Japones. ¡Gran logro para el Perú!

Familia Black Whiskey

Desde ahora profesionales de las grandes barras de restaurantes y hoteles del mundo podrán ofrecer el “Whiskey Andino” en sus cartas, invitando a sus huéspedes y aficionados a disfrutar de este nuevo y emergente estilo de whiskey que ya sorprende paladares con Black Whiskey, el whiskey andino pionero que ha ganado el respeto de la crítica mundial hasta ser reconocido como uno de los mejores del mundo.