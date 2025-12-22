Español Javier Rabanal fue presentado oficialmente como técnico de Universitario

El español Javier Rabanal fue presentadoesta tarde en un hotel de la capital, como nuevo director técnico de Universitario de Deportes y expresó su entusiasmo por asumir el reto al frente del cuadro crema. “Agradecer a Álvaro (Barco) y Franco (Velazco). Desde que vi la posibilidad de venir, no lo pensé dos veces, estaba muy centrado en concretar esta propuesta. Dejé de ver las otras alternativas. Me gusta mucho el proyecto, tanto en el primer equipo como en los jóvenes que es una característica de mi trabajo, es el proyecto que más me seducía y agradezco que lo hayan hecho tan rápido”, señaló.

Rabanal se refirió a la exigencia de disputar torneos internacionales y a la planificación inicial del equipo. “Cuando disputas torneos internacionales, debes saber que tendrán una plantilla que estará en varias competiciones al mismo tiempo que es lo más difícil que hay porque los partidos son muy juntos.

Agregó que el plan es meterle mucho trabajo desde el inicio, seguramente jugar pocos partidos de práctica y dedicarnos a trabajar en Campo Mar, meterle un par de pinceladas al equipo al inicio y luego estar afinados de cara al torneo internacional donde todo es muy apretado”. En esa línea, añadió: “Mientras más trabajo le metamos al inicio al grupo, menos le meteremos durante el año y eso nos ayudará a acceder a más rondas”.

Abordó el manejo del plantel y el tema de los refuerzos. “No me gusta que digan que un jugador joven debute, juegue cinco minutos y nunca más los veremos. Eso no me gusta”. Sobre la rotación, explicó: “Si jugando cada tres días te ves obligado por rendimiento a repetir el once, no tienes muchas posibilidades de llegar lejos”.

Sobre las incorporaciones: “No es que recién veré el tema de los refuerzos, le he dedicado tiempo a ello y la dirección deportiva ha trabajado en eso, incluso antes de mi incorporación. Hay distintas posiciones, por la flexibilidad táctica que quiero tener puede haber necesidad de reforzar. Los nombres los tenemos claros, los perfiles también y nos estamos moviendo, lo que se publica no todo es cierto.