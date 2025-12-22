El Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 en números

La undécima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) se disputará del 15 al 18 de enero de 2026 en el Lima Golf Club, en la capital peruana. Un total de 108 jugadores provenientes de 29 países competirán por el título del campeonato de golf amateur más importante de la región, considerado el Major de los aficionados latinoamericanos.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship fue creado con el objetivo de impulsar el desarrollo del golf amateur en Sudamérica, América Central, México y el Caribe. El campeón del LAAC obtendrá invitaciones para disputar el Masters Tournament 2026 en Augusta National, The 154th Open Championship en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills Golf Club, tres de los torneos más prestigiosos del golf mundial. Asimismo, recibirá exenciones para The Amateur Championship y el U.S. Amateur Championship de 2026.

Además, el o los subcampeones recibirán exenciones para las Etapas Finales de Clasificación de The Open y el U.S. Open de 2026; y los tres primeros clasificados recibirán una invitación para participar en The Amateur Championship.

El field del campeonato contará con una destacada representación de toda la región, con especial protagonismo del país anfitrión, Perú, junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá, cada uno con seis jugadores. Completan el grupo de mayor participación Paraguay y Puerto Rico, con cinco, mientras que Ecuador, Venezuela y República Dominicana aportarán cuatro jugadores cada uno.

Algunos números destacados:

28 jugadores harán su debut en el Latin America Amateur Championship, mientras que 78 ya han competido previamente en el torneo.



• 65 jugadores participaron en el LAAC 2025 en Pilar Golf Club, Argentina, incluidos diez que finalizaron dentro del Top-10: Patrick Sparks (subcampeón), Gerardo Gómez (T3), Segundo Oliva Pinto (T3), Gabriel Palacios (T3), Jerónimo Esteve (T6), Erich Fortlage (T6), Mateo Pulcini (T6), Leandro Mihaich (T10), Simón Roessler (T10) y José Antonio Safa (T10).



• 13 jugadores regresan al LAAC tras no haber formado parte del field en 2025: Romanus Inglis (primera participación desde 2019), Sebastián Barnoya (2022), Enrique Valverde (2022), Juan Delgado (2023), Jaime Yzaga (2023), Max Alverio (2024), Benjamín Chávez (2024), Daniel Faccini (2024), Franco Fernández (2024), Richard Gibson Jr. (2024), Oshae Haye (2024), Alejandro Rivas (2024) y Guillermo Rothe (2024).



• Miguel Ordóñez (Panamá) es el único jugador que ha competido en todas las ediciones del Latin America Amateur Championship.



• El field incluye 30 jugadores menores de 20 años, 46 de 25 años o más y 12 de 40 años o más.



• 27 jugadores cursan actualmente estudios universitarios en Estados Unidos, representando a 26 universidades.



• 32 jugadores son graduados de universidades estadounidenses, representando a 31 instituciones educativas.

Además, el torneo contará con jugadores que, más allá de su posición actual en el World Amateur Golf Ranking (WAGR), han demostrado un rendimiento destacado en ediciones anteriores del LAAC. Entre ellos se destacan Aaron Jarvis (Islas Caimán), campeón en 2022; Patrick Sparks (Perú), subcampeón en 2025; Gerardo Gómez (México), T3 en 2025; Segundo Oliva Pinto (Argentina), Top-15 en las cinco ediciones que disputó; y Andrew Jarvis (Islas Caimán), T5 en 2024. Este grupo aporta experiencia, jerarquía y un historial competitivo comprobado.

También estarán presentes jugadores que han logrado muy buenos resultados esta temporada y que tienen gran proyección, como Gabriel Palacios (Guatemala), que llega como el mejor jugador rankeado y viene de ganar la Medalla de Oro individual masculina en los Juegos Panamericanos Juveniles; Tomás Restrepo (Colombia), campeón del Toyota Junior World Cup en Japón; Erich Fortlage (Paraguay), quien ha terminado entre los 15 mejores en las últimas tres ediciones del LAAC y consiguió dos Top-10 individuales durante la temporada colegial; y Carlos Astiazarán (México), quien debutará en el LAAC como el último ganador del Campeonato Nacional Amateur de México.

La diversidad generacional es otro de los grandes atractivos del LAAC 2026. El jugador más joven del field será Luka Peterman, de Costa Rica, con apenas 13 años, mientras que el de mayor edad será también costarricense: Guillermo Rothe, de 54 años. La edad media de los participantes es de 26 años, lo que refleja un equilibrio entre juventud emergente y veteranía consolidada.

El Latin America Amateur Championship 2026 promete una semana de golf de altísimo nivel en Lima, con el mejor talento amateur de la región compitiendo no solo por un título histórico, sino también por una de las oportunidades más codiciadas del golf amateur mundial: el acceso directo a tres Majors, un logro que puede cambiar la carrera —y la vida— de todos los competidores.

Para más información sobre el LAAC, por favor visite: LAACgolf.com y siga las cuentas del @LAAC_Golf en Twitter e Instagram.

Acerca del Masters Tournament

Inspirado por sus fundadores, Bobby Jones y Clifford Roberts, el Masters Tournament contribuyó a promover el golf desde el inicio del torneo en 1934. Los esfuerzos del Masters buscan preservar la integridad, celebrar el espíritu deportivo, aplaudir a los ganadores, influir positivamente en las comunidades a través de la filantropía, y reinvertir todo lo posible en el desarrollo del juego. El Masters Tournament está enfocado en administrar el golf, especialmente para jugadores amateurs y jóvenes alrededor del mundo. Para más información, visite www.masters.com

Acerca de The R&A



Con sede en St Andrews, Escocia, The R&A (cuyo nombre deriva del Royal & Ancient Golf Club, pero hoy opera en forma independiente) apoya actividades en beneficio del golf, organiza The Open, importantes eventos amateurs y torneos internacionales. Es la entidad rectora del golf mundial, representando más de 30 millones de golfistas en 143 países y con el consentimiento de 158 organizaciones amateurs y profesionales, a excepción de EEUU y México, bajo jurisdicción de la USGA; con la cual comparte un código único para las Reglas de Golf, Amateur Status, Equipment Standards, WAGR y WHS. Para más información, visite www.randa.org

Acerca de la USGA



Fundada en 1894, la USGA desarrolla el golf, organiza muchos de los principales campeonatos profesionales y aficionados, como el U.S. Open, el U.S. Women’s Open, y el U.S. Senior Open. Junto a The R&A, la USGA regula el deporte a través de un conjunto global de reglas de juego, equipamiento y de aficionados. Nuestra jurisdicción operativa para estas funciones de trabajo se aplica en los Estados Unidos, sus territorios y México.

El Sistema de Handicap de la USGA se utiliza en más de 40 países y nuestro sistema de Certificación de Canchas de Golf abarca el 95 por ciento de los campos alrededor del mundo, permitiendo a todos los golfistas jugar de forma equitativa. El campus de la USGA en Liberty Corner, Nueva Jersey, alberga el Centro de Investigación y Pruebas de la Asociación, donde la ciencia y la innovación están alimentando un juego sano y sostenible para el futuro. El campus alberga también el USGA Golf Museum, donde honramos el juego al curar el archivo más completo del mundo de artefactos de golf. Para más información, visite www.usga.org