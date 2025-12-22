Defensor del Pueblo respalda pensión vitalicia para Dina Boluarte y confronta al Congreso

Josué Gutiérrez afirma que la sucesión constitucional otorga plenos derechos y advierte que el Parlamento no puede decidir según su conveniencia política



El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó el informe del Congreso que niega la pensión vitalicia a Dina Boluarte. La expresidenta solicitó este beneficio de 35 mil soles mensuales tras dejar el cargo. El Área de Asesoría Laboral del Parlamento concluyó que no le corresponde.

El programa Cuarto Poder reveló el domingo los argumentos del rechazo congresual. Boluarte no fue elegida por voto popular. La norma reconoce a quienes cumplen un periodo completo. Además, ella fue destituida por incapacidad moral. Sin embargo, Gutiérrez rechaza esta interpretación. Defiende que la sucesión constitucional garantiza todos los derechos inherentes al cargo.

La sucesión constitucional como principio fundamental

El funcionario establece una distinción clave entre sucesión constitucional y sucesión legal. La primera está explícitamente contemplada en la Carta Magna. La segunda carece de este respaldo normativo.

«Si muere el presidente, sus vicepresidentes, ellos tienen sucesión constitucional, porque está legislado en la Constitución, con todos los derechos que eso implica», afirmó Gutiérrez en diálogo con RPP. El defensor alertó que alejarse de este principio vulneraría la legalidad. También afectaría el Estado constitucional de derecho.

Crítica al criterio político del Congreso

Para Gutiérrez, el Parlamento enfrenta una tentación peligrosa. Legislar según la presión de la opinión pública en lugar de atenerse a la normativa vigente.

«El Congreso no puede tomar decisiones en función a lo que le resulte más favorable en su imagen ante la opinión pública, sino en función a lo que dice la Constitución y la ley», remarcó. Esta declaración expone la tensión entre el tecnicismo jurídico y las consideraciones políticas. La controversia refleja un debate más amplio sobre los privilegios de exmandatarios. Esto ocurre en un contexto de crisis institucional profunda.

Boluarte dejó el poder tras ser destituida. Enfrenta múltiples investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión.

Dudas sobre la Ley MAPE

Gutiérrez expresó escepticismo sobre la capacidad del próximo Congreso para legislar la Ley MAPE. La extensión del Reinfo termina en diciembre de 2026. El funcionario considera que solo habrá cuatro meses efectivos de trabajo legislativo.

«Yo no sé si el tiempo le alcance, porque usted sabe que, a partir de fines de agosto, recién se empieza prácticamente a legislar», puntualizó. Señaló que septiembre, octubre, noviembre y diciembre serían los únicos meses válidos para discutir el tema.

Pronunciamiento sobre retiro policial

La Defensoría emitirá próximamente un pronunciamiento sobre el pase al retiro de oficiales de la Policía Nacional. Se trata de cuatro tenientes generales y 21 generales. Gutiérrez espera que estas decisiones «no estén alejadas de una ponderación adecuada». También que respeten el marco legal vigente.

«El comando tiene ya sus disposiciones legales y ojalá que estas no estén alejadas de una ponderación adecuada», declaró. Añadió que quienes deban ascender lo hagan. Y quienes deban pasar al retiro también.