Selección Peruana de Agremiados le ganó a Bolivia 2-0 en Chincha con goles de Magallanes y Soyer

En un partido amistoso, la Selección Peruana de Agremiados derrotó a Bolivia 2-0, el cual se desarrolló en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Cuando parecía que el partido de trámite discreto culminaba con el marcador en cero, llegaron los goles del combinado peruano en los últimos minutos, para hacer la diferencia.

En los 45’ iniciales el cotejo fue muy friccionado, principalmente por parte de los jugadores bolivianos, que nunca inquietaron al arquero Pedro Gallese. En el complemento, Perú tuvo alguna inclinación de ataque, pero sin efectividad.

Sin embargo, a los 86’ el ingresado Piero Magallanes con un remate desde afuera y que chocó en un rival, hizo que el balón se coló en el arco de Gerónimo para el 1-0, y a los 88’ los otros ingresados Juan Pablo Goicochea que cedió un pase para la entrada de Bassco Soyer que la mandó a la red y concretar el 2-0 final para Perú.

ALINEACIONES

PERÚ: Gallese; Huamán (Canales), Chávez, Barco, Llontop; Castillo, Murrugarra (Lupu), Cabello (Aranda), Vilca (Soyer), Neira (Magallanes) y Succar (Goicochea). DT: G. Ameli.

BOLIVIA: Gerónimo; Medina, Torrez, Zabala, Justiniano; Timorán (Saucedo), Nava, Sejas (Maraude), Peredo (Torrico), Terrazas y Martines (López). DT: O. Villegas.

ÁRBITRO: Bruno Pérez

ESCENARIO: Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha