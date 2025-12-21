MINEDU supervisa obras de infraestructura educativa y equipamiento técnico en Iquitos

Avance de construcción de colegio Fe y Alegría alcanza el 86 % y beneficiará a unos 900 estudiantes.

IDEX Pedro del Águila Aguirre cuenta con moderno laboratorio de fabricación digital implementado con más de dos millones de soles.

Como parte de la agenda de trabajo del Ministerio de Educación (Minedu) en la ciudad de Iquitos, región Loreto, se supervisaron los trabajos de modernización del nuevo local del colegio Fe y Alegría Wilhem Rossman, a fin de constatar el avance de su proceso de construcción, que alcanza el 86 %.

Una vez culminados los trabajos, previstos para el primer semestre de 2026, cerca de 900 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria contarán con modernas y cómodas instalaciones, lo que contribuirá directamente a la mejora y consolidación de sus aprendizajes.

Esta nueva obra, que pronto será una realidad, es ejecutada por el Gobierno Regional de Loreto, en el marco de sus competencias, reafirmando que la mejora del servicio educativo es una tarea compartida a la que todos los peruanos estamos convocados.

Durante la jornada, el equipo del Minedu visitó también el Instituto de Excelencia (IDEX) Pedro del Águila Hidalgo, centro de formación donde cerca de 4000 estudiantes se preparan en especialidades técnicas como Mecánica de Producción Industrial, Mecatrónica Automotriz y Electricidad Industrial, orientadas a atender las demandas productivas de la región Loreto.

Con el objetivo de fortalecer el equipamiento tecnológico de esta institución, el Minedu destinó una inversión superior a los 2.5 millones de soles. Estos recursos han permitido, entre otras acciones, la implementación de un laboratorio de fabricación digital, mejorando las condiciones de aprendizaje y fortaleciendo la formación técnica de los estudiantes.

En representación del sector Educación, estuvo presente en la región Loreto Néstor Alfonso Supanta Velásquez, secretario de Planificación Estratégica, quien cumplió la misión encomendada por el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán. Esta disposición busca asegurar una presencia permanente del sector en las regiones del país y conocer de primera mano la realidad de las instituciones educativas.

Estas visitas permiten verificar el estado de la infraestructura educativa y sostener un diálogo directo con docentes, directivos y estudiantes, como parte de un trabajo que se realiza de manera continua. “No hay mejor forma de gestionar que estando cerca de la comunidad educativa”, es la recomendación permanente del titular del sector.

Como parte final de la agenda en Iquitos, el Minedu participó en una reunión de trabajo multisectorial junto a autoridades regionales y locales, con el propósito de articular acciones desde el Estado que fortalezcan los servicios públicos y generen mejores oportunidades para la población.