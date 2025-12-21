Luna ofrece nuevo sistema de pensiones para todos

Creará una cuenta individual, con base de una UIT, para cada recién nacido que se incrementará hasta los S/ 700 000 con intereses bancarios cuando el beneficiario cumpla los 65 años de edad.

El candidato presidencial por Podemos Perú (PP), José Luna Gálvez, propuso hoy la creación de un nuevo sistema previsional en el país, con rango constitucional, que incluya a todos los peruanos y no solo a los que están actualmente en planilla, que representa apenas el 20 por ciento a los trabajadores formales.

“El actual sistema pensionario está hecho solo para los que están en planilla y eso significa aproximadamente un 20 por ciento real de personal del Perú, pero el 80 por ciento, que se esfuerza y trabaja 14 y16 horas y que tiene su recibo o boleta, hace que el Perú emergente sea un país informal”, sostuvo.

Luna Gálvez dijo que ha estudiado el tema junto a los economistas de su plan de gobierno, llegando a la conclusión que se puede financiar un nuevo sistema previsional que ya no tenga que ver con la planilla laboral.

Una UIT

La propuesta del líder fundador de PP consiste en destinar una Unidad Impositiva Tributaria a cada niño o niña recién nacido, que irá a una cuenta bancaria individual intransferible e intocable hasta que cumpla los 65 años de edad.

Dijo que la UIT a destinar será financiada con un punto del crecimiento del PBI y que, con los intereses hasta que se cumpla los 65 años de edad, el fondo individual llegará a los 700 mil soles. “Y a eso le agregamos un punto del IGV que consuma el ciudadano a su cuenta personal que deberá ser intransferible e intocable y con rango constitucional para que no venga ningún gobierno y lo toque o lo destine para otros fines”, añadió.

Luna Gálvez afirmó que los bancos y sistemas previsionales del mundo trabajan de esta manera.

“Si un sistema previsional está hecho solo para el 20 por ciento de pensionistas, entonces el 80 por ciento restante va a tener una vejez de abandono, así seas profesional, doctor, pues con tu recibito vas a terminar abandonado. El Perú está creciendo en personas mayores y bajando en niños, nos estamos achicando”, advirtió.