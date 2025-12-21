Líder Barcelona le ganó al Villarreal por 2-0 de visitante y mantuvo los cuatro puntos sobre el Real Madrid

Sigue líder. FC Barcelona venció 2-0 al Villarreal, partido por la fecha 17 de La Liga de España, realizado en un inexpugnable Estadio de La Cerámica hasta ayer domingo, exigente compromiso que resolvió el líder con los goles del brasileño Raphinha de penal y la estrella Lamine Yamal, ante un ‘Submarino Amarillo’ por la falta de acierto y la expulsión de Renato Veiga en la etapa inicial.

Es más, Villarreal comenzó mejor en la etapa inicial, llevando peligro a la valla de Joan García, de gran rendimiento salvando varias ocasiones claras de gol. Cuando mejor estaba el local, llegó el penal cometido por Santi Comesaña en contra de Raphinha en el área, que lo transformó el brasileño con un remate al lado opuesto donde se arrojó el arquero Junior.

La expulsión a los 39’ de Renato Veiga por una fuerte entrada a Lamine Yamal, terminó por bajonear al Villarreal, que a los 64’ recibió la segunda estocada a cargo del mismo Yamal, qué de un puntazo al lado izquierdo del arco local, puso el definitivo 2-0 en el marcador. Los catalanes sumaron 46 puntos, sacándole 4 a su inmediato seguidor Real Madrid.

Más temprano, Atlético de Madrid no tuvo inconveniente para golear de visitante al Girona 3-0, resultado que le permite capturar el tercer lugar con 37 unidades, desplazando al Villarreal que se quedó con 35. Los goles fueron marcados por Koke (13’), el inglés Conor Gallagher (38’) y Antoine Griezmann (92’).

Otros Resultados: Elche 4 Rayo Vallecano 0; Real Betis 4 Getafe 0. Principales Posiciones: Barcelona 46; Real Madrid 42; Atlético de Madrid 37; Villarreal 35; Espanyol 30; Real Betis 28; Celta 23; Athletic Club 23; Elche 22; Sevilla 20; Getafe 20.