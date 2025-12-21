Este lunes será presentado español Javier Rabanal como entrenador de Universitario

Llegó el día. Tras despedirse oficialmente del club Independiente del Valle de Ecuador, el técnico español Javier Rabanal, arribará este lunes 22 a Lima, para ser presentado oficialmente como flamante entrenador del Tricampeón peruano Universitario de Deportes, en reemplazo del uruguayo Jorge Fossati.

El estratega tiene todo acordado con la entidad merengue, y su llegada a Lima está programada para este lunes alrededor de las 11:00 a. m., para luego ser presentado oficialmente en conferencia de prensa como nuevo entrenador del cuadro crema, la cual está programada para las 5:00 p.m.

Se espera conocer los primeros conceptos de Rabanal, en cuanto a su plan de trabajo con Universitario, y el sistema de juego que empleará, si mantiene el 3-5-2 o se inclinaría por el 4-4-2, y sus expectativas para la Liga 1 y la Copa Libertadores donde ingresan a fase de grupos directamente.