Corinthians con André Carrillo se proclamó campeón de la Copa Brasil al vencer a Vasco da Gama 2-1

Con la presencia del peruano André Carrillo, Corinthians venció por 2-1 a Vasco da Gama y se consagró campeón de la Copa de Brasil, logrando además su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. El partido s ejugó en Rio de Janeiro, ya que en la ida empataron 0-0 en Sao Paulo.

Los goles del ‘Timao’ fueron anotados por Yuri Alberto a los 18′ y el neerlandés Memphis Depay a los 63’. Por su parte, Nuno Moreira había igualado de manera transitoria para Vasco da Gama a los 41′. Vale remarcar que André Carrillo ingresó al terreno de juego a los 69′ en reemplazo del mediocampista Raniele, aportando experiencia y dinámica en el tramo final del compromiso.

De esta manera, Corinthians volvió a la senda del triunfo tras dos partidos y celebró un nuevo título nacional. Además, el cuadro paulista aseguró su presencia en la Copa Libertadores 2026, torneo en el que integrará el Bombo 2 del sorteo continental.