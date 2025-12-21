Bayern Múnich goleó de visita al Heidenheim 4-0 y sigue firme en la punta de la Bundesliga Alemana

Con el mediocampista peruano Felipe Chávez entre los suplentes, Bayern Múnich goleó por 4-0 en su visita al modesto Heidenheim, en partido correspondiente a la fecha 15 de la Bundesliga alemana. Los goles de los “bávaros” fueron anotados por el croata Josip Stanišić (15′), el francés Michael Olise (32′), el colombiano Luis Díaz (86′) y el inglés Karry Kane (90′).

Chávez, nacido en Alemania, de padre peruano y madre alemana, fue formado en las divisiones menores del Bayern Múnich y estuvo por primera vez convocado para un partido oficial del primer equipo. Sin embargo, el técnico Vincent Kompany decidió mantenerlo en el banco de suplentes, postergando así su debut.

Con esta victoria, Bayern Múnich alcanzó los 41 puntos y se consolida en la cima de la tabla de posiciones, con una cómoda ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. En tanto, Heidenheim se quedó con 11 unidades y continúa ubicado en la penúltima posición de la Bundesliga.