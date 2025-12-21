Aston Villa es tercero en la Premier League tras derrotar al Manchester United 2-1

En el único partido disputado ayer por la fecha 17 de la Premier League de Inglaterra, Aston Villa hizo respetar su localía en Villa Park, para superar 2-1 al Manchester United, con lo cual trepó al tercer lugar de la tabla de posiciones con 36 puntos, mientras que los de “Old Traford” se quedaron con 26 unidades en el sétimo lugar.

Desde el inicio, el cuadro “villano” que conduce técnicamente el español Unay Emery, mostró un mejor manejo del balón, aunque recién logró abrir el marcador a los 45’ cuando Morgan Rogers vulneró la valla defendida por Lammens. Manchester United reaccionó con rapidez y, en tiempo añadido de la primera parte, consiguió el empate parcial por intermedio del brasileño Matheus Cunha.

Para la etapa complementaria, Aston Villa intensificó su dominio y, a los 58’, nuevamente Morgan Rogers se hizo presente en el marcador con un preciso remate para sellar el 2-1 definitivo, pese a que el United dispuso de una clara ocasión de gol para empatar, que no supo aprovecharla.