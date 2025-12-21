Ascienden a tres coroneles PNP de la DIRINCRI amenazados de muerte por bandas criminales

Por: Edwar Ávila T.

Tres coroneles que prestan servicio a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y que habían sido amenazados de muerte por avezados criminales e incluso le pusieron precios a sus cabezas, fueron ascendieron al grado inmediato superior de general junto a otros 26 oficiales. Ellos son el coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe de la recién creada División de Investigación de Extorsiones (Divinext); el coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros; y el coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (DIVINCCO).

En el caso del coronel Revoredo, de acuerdo a la RS 396-2025-IN, publicada y firmada por el presidente José Jerí, su ascenso fue otorgado por la causal de “acción distinguida”, en un documento independiente respecto de otros ascensos.

TRAYECTORIAS. El coronel Revoredo Farfán, de 57 años, es también abogado y cuenta con una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), con una tesis sobre los factores que impulsan el crecimiento del sicariato juvenil en Lima Metropolitana. Desde el grado de teniente ha prestado servicios en la Dirincri y, años más tarde, cuando ascendió a coronel, le asignaron la jefatura.

También fue el primer jefe de la Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE), que logró desarticular importantes organizaciones criminales que tenía en jaque a la población. Posteriormente le encomendaron la Brigada Especial Contra la Criminalidad en Trujillo y luego lo enviaron como agregado policial en la embajada de Perú en Chile. A su retorno se creó la actual Divinext.

Cuando estuvo como jefe de la División de Investigación de Homicidios lideró importantes investigaciones contra organizaciones criminales conformadas por sicarios extranjeros, entre ellas ‘El Tren de Aragua’. Wanda del Valle Bermúdez, expareja del abatido cabecilla ‘Maldito Cris’, le puso precio a la cabeza del oficial para asesinarlo.

En La Libertad, Revoredo ha sido amenazado en múltiples ocasiones. Organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’ y ‘La Gran Alianza’ habrían ofrecido hasta medio millón de soles por su cabeza.

Otro de los oficiales ascendidos que labora en la Dirincri es el coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones. También ha sido jefe de la División de Investigación de Robos y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

En mayo de 2024, Moreno Panta, entonces jefe de la Diviac, fue convocado a una reunión en Palacio de Gobierno por la presidenta Dina Boluarte, pocos días antes de la detención de su hermano, Nicanor Boluarte, en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’. La entonces mandataria le solicitó información de las investigaciones, incluidas las indagaciones al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y al proceso administrativo contra el entonces coronel Harvey Colchado, a los que él se negó.

Moreno fue uno de los oficiales amenazado de muerte por el sanguinario Erick Moreno Hernández, “El Monstruo”, cuando le pisaban los talones y su banda iba desmoronándose golpe tras golpe. Fue autor de las investigaciones en el caso ‘Escuadrón de la Muerte’ y desarticuló la banda criminal ‘Barrio King’, liderada por Gerson Gálvez Calle.

Otro de los oficiales ascendido a general es el coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la DIVINCCO, quien también fue amenazado de muerte por el ‘El Monstruo’. El coronel Cruz ha prestado servicios en Inteligencia Operativa en la Dirincri, así como en la Dirección Antidrogas y en la Dirección Contra el Terrorismo. Por varios años ocupó la jefatura de la División de Investigación de Estafas y puso tras las rejas a numerosas bandas de falsificadores de billetes y la inmovilización de millones de dinero trucho.