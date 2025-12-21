Alondra, hija del ‘cholo power’ Nílver Huárac y de Lizet Soto cierra un año exitoso

Por Ketty Cabrera M.

Dice el dicho que “de tal palo, tal astilla”. Y hoy, sin duda, esta frase se comprueba con Alondra Huárac Soto, quien el 2025 hizo su debut en la conducción con el programa “La movida de los sábados” en Panamericana TV. Aunque reconoce que aún falta mucho camino por andar, sabe que tiene el respaldo de sus padres: el conocido productor y creador de las “movidas cumbiamberas” Nílver Huárac y, sobre todo, de su madre, Lizet Soto, quien fuera en su momento una de las figuras más populares de la cumbia y ahora se convertido en su productora, asesora y hasta guardaespaldas para evitarle distracciones.

“Este año ha sido una experiencia nueva para mí al ser imagen de un programa de televisión. He podido conducir en otros lugares y en eventos musicales como el de radio La Karibeña y también he estado en certámenes de belleza. El 2025 ha sido un año de mucho aprendizaje”, responde algo nerviosa la joven de 20 añitos evidenciando que aún no está acostumbrada al interrogatorio de la prensa. Algo en lo que su madre tiene amplia experiencia.

¿Alondra, cómo te has sentido en el mundo del espectáculo?

Estoy muy agradecida con mi mamá y mis seguidores. Cada vez voy creciendo más y alimentándome de las experiencias y de lo que me dice mi mamá. Yo me esfuerzo para hacer algo mucho mejor.

¿Lizet qué sentiste cuando Alondra te dijo: mamá, quiero dedicarme a la televisión, al arte?

En un primer momento, ella nos había ilusionado -cuando estaba aún en el colegio- con que quería ser doctora. Pero, como padres, lo único que tenemos que hacer es apoyar a los hijos en lo que decidan y los hace felices para que, además, puedan ser buenos profesionales.

¿Fue un golpe?

No, porque sabemos el talento que ella tiene. Como productores, tanto su papá y yo, nos dimos cuenta de sus cualidades. Tiene mucho carisma, ha nacido con eso. Hay mucho por explotar y mucho por sacar (risas).

Ahora te vemos en otra faceta, ya no en la música ni como conductora…

Acá me ves, como manager y productora del programa, es una de las facetas a la que recién este año me metieron a la fuerza (risas) y no pensé que me iba a gustar tanto. Me encanta, tengo la experiencia como conductora, como artista. Y ahí le estamos dando, feliz porque Alondra es una chica muy disciplinada.

El mundo del espectáculo tiene sus cosas buenas, pero también no tan buenas…

Eso es lo que he querido cuidar. De mi parte, he puesto mucho énfasis en inculcarle valores siempre. Y aparte, por lo que yo he pasado, ¿me entiendes? También me inicié en el mundo del arte muy jovencita, desde los 15 años y a los 20 años ya estaba animando un programa de televisión junto a Karen (Dejo).

Entonces, esta experiencia me permite asesorarla mejor. Aunque nadie está libre, pero de alguna manera siempre estoy tratando de que vaya por un buen camino.

¿Y qué dicen los galanes, Alondra?

Lizet: Con ese tema no la anden involucrando. Cuando Alondra se junta o baila con alguien, ya los están emparejando. Entonces, no, no hay nada (risas).

Alondra: Ahorita estoy enfocada en mi trabajo y mi crecimiento personal. En algún momento llegará una persona a mi vida y, obviamente, se lo contaré a mis seguidores, que son mis amigos, y a mi mamá.

Lizet: Los enamoraditos a veces quitan mucho el tiempo. La persona que va a venir tiene que venir a sumar, tú sabes que los chicos son muy celosos: ‘no, que no te pongas esa faldita’, ‘que por qué coqueteas con ese chico en la entrevista’. Tú sabes que son juegos, nada más y van a pasar. Si va a venir el chico correcto, que sepa lo que es su trabajo y no me la esté inquietando… Que sea una persona que tenga esa mentalidad de crecimiento.

¿Y seguirá el 2026 ‘La Movida…’ ahora que hay nueva administración en Panamericana TV?

Alondra: Estamos en reuniones para la segunda temporada de ‘La Movida’ y espero que todo salga súper bien.

Además, la cumbia es un género que tiene su gente…

Lizet: La cumbia es un ritmo que está regresando con fuerza y el 2026 va a ser mucho más fuerte con rostros jóvenes. Como la orquesta La Bella Luz, que son jóvenes. Hemos tenido una primera conversación con los directivos del canal, todavía nos falta cerrar temas, pero es un 80% de que la segunda temporada de la nueva generación de ‘La Movida’ regrese.