Alimentación y salud preventiva con Agroferias campesinas

Este último domingo en la cuadra 40 de la avenida Brasil un grupo de voluntarios de nutrición de Salud en Casa realizaron una llamativa campaña de salud preventiva para los productores y compradores de las Agro Ferias Campesinas, donde se encuentra un paraíso de frutas, verduras, quesos y demás emprendedores de diversas provincias del país.

“En esta feria se ubican diversos puestos interesantes y se pueden degustar decenas de productos saludables , orgánicos y libres de pesticidas. Uno de lis que más llama la atención es la venta de cocos selváticos, que son cortados al momento, su deliciosa agua es una excelente hidratación ante este inclemente sol”, precisó Carlos Lazo, gerente general de Agroferias Campesinas.

De acuerdo al directivo , es importante la implementación de un servicio de nutrición por parte de los voluntarios de Salud en Casa, quienes han realizado un óptimo trabajo en la atención y orientación de vecinos de Magdalena y compradores que acudieron a los diversos puestos.

LOS DOMINGOS. “Es por ello que anunciamos que este domingo 21 y 28 de diciembre , los estudiantes de diversas universidades estarán presentes para brindar un chequeo adecuado y consejería a los que acudan a las Agroferias Campesinas de Magdalena.