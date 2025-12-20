Voluntariado del Minedu llevó alegría a niños de albergue de San Juan de Miraflores

✓ Ministro Jorge Figueroa participó en jornada navideña y, con equipo de voluntarios, atendió a los menores

✓ Donaron bienes de primera necesidad adquiridos con recursos propios

En un ambiente festivo y solidario, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, y un equipo de voluntarios de su sector compartieron un desayuno navideño con 150 niños y adultos que reciben diversos tipos de asistencia y terapias gratuitas en el albergue de la Asociación Perú Niñez, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores.

Acompañado de la directora del albergue, Carmen Cortez, el ministro recorrió la sala de terapias donde se brinda atención especializada a los pacientes; la sala de estimulación temprana que está al servicio de los infantes, y otros ambientes donde más de 600 pacientes con discapacidad reciben atención ambulatoria sin costo alguno.

La red de voluntarios del Minedu adquirió y entregó, con sus recursos propios, una serie de bienes que fueron entregados al albergue: pañales para adultos, colchones y colchonetas para terapias, productos de primera necesidad, utensilios básicos y otros. También adquirieron regalos navideños que los voluntarios entregaron a los niños al término del desayuno.

El ministro felicitó a la directora del albergue por la obra que realizan, compartió con los pequeños y los exhortó a tener fe y confianza en que los problemas que se presentan pueden superarse con el aporte desinteresado de las personas. Entonó villancicos con los niños y resaltó la importancia de la unión familiar y solidaridad en las fiestas de Navidad.