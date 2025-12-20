Sporting Cristal se coronó campeón del Torneo Juvenil Sub 18 al golear a Alianza Lima 3-0

Sporting Cristal se quedó con el título del Torneo Juvenil Sub 18, al golear por 3-0 a Alianza Lima en la final de vuelta, disputada en el campo de La Florida. En la ida, jugada en el complejo Esther Grande de Bentín, el partido había terminado 0-0.

Los celestes dominaron desde el inicio, y lograron ponerse en ventaja a través de Lionel Herrera, cuando se jugaban los 34’. El atacante de los rimenses aprovechó una floja resistencia del arquero Mesías para adelante en el marcador a su equipo. Con el 1-0 en contra, Alianza Lima reaccionó y se volcó al ataque, pero se encontró con una gran muralla: César Bautista, quien salvó su portería hasta en tres ocasiones claras.

En el segundo tiempo, Cristal controló mejor el juego y tuvo oportunidades para aumentar el marcador, especialmente con Jair Moretti, quien no logró concretar frente al arco de Mesías. Alianza Lima arriesgó más en ataque, lo que le pasó factura, ya que Cristal aprovechó los espacios. Así llegaron los goles de Fabio Quiroz (83′) y Josemaría Mellán (88′), quienes se las ingeniaron para sellar la victoria celeste.

El 3-0 final, le permitió al elenco bajopontino, dirigido por Rubén Díaz, no solo alzarse con el título del Torneo Juvenil Sub 18, sino también clasificar a la Copa Libertadores Sub 20 y participar en la Liga 3 en el año2026.