Real Madrid venció al Sevilla 2-0 y se acercó al líder Barcelona en la Liga de España

Por la fecha 17 de la Liga de España, Real Madrid hizo la tarea y le ganó en el Santiago Bernabéu al Sevilla por 2-0, resultado que le permite acercarse a un punto del líder F.C. Barcelona (42-43), aunque los catalanes juegan hoy

Un gol en cada tiempo. A los 38’ el inglés Jude Bellingham saltó por encima de la defensa en el centro del área y remató un centro del brasileño Rodrygo con un sensacional cabezazo junto al poste izquierdo y colocar el 1-0 parcial. Y a los 86’ el francés Kylian Mbappé de penal sentenció el partido, tras una falta del defensa andaluz Juanlu Sánchez.

Otros Resultados: Real Oviedo 0 Celta 0; Levante 1 Real Sociedad 1; Osasuna 3 Alavés 0. Partidos del Domingo: Girona-Atlético de Madrid; Villarreal-Barcelona; Elche-Rayo Vallecano; Real Betis-Getafe. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 43; Real Madrid 42; Villarreal 35; Atlético de Madrid 34; Espanyol 30; Real Betis 25; Celta 23; Athletic Club 23.