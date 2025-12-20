Ministra del Midis supervisó avances de obras en Santa Rosa de Loreto en la triple frontera con Colombia y Brasil

Como parte del compromiso del Estado con las familias peruanas en zona de frontera, la titular del Midis, Lesly Shica Seguil, llegó al distrito de Santa Rosa de Loreto, en la triple frontera con Colombia y Brasil, para liderar una nueva intervención multisectorial que brindó atenciones sociales a compatriotas en situación de vulnerabilidad de la región loretana.

Además, la ministra supervisó los avances de los trabajos que lidera el programa Foncodes del Midis, que está invirtiendo S/4.77 millones en tres proyectos de infraestructura social: mantenimiento de infraestructura vial, sistema de Agua Potable y Centro de Salud.

Al respecto, Shica Seguil destacó la recuperación del Foncodes como instrumento clave para el desarrollo local. Por ellos, resaltó que, a través de este programa, el Gobierno invierte alrededor de 5 millones de soles en Santa Rosa de Loreto con el objetivo de fortalecer la integración social y económica de la zona.

En otro punto, la ministra Shica subrayó que, más allá de las actividades propias de las fiestas navideñas, la intervención multisectorial que se desarrolla hoy en esta triple frontera lleva un mensaje de desarrollo sostenible y oportunidades para las familias.

Además, resaltó la reciente aprobación de la primera política de gobierno en desarrollo infantil temprano, que pone énfasis en la atención a los niños desde la etapa de gestación.

Finalmente, señaló que este enfoque articulado busca invertir en el presente para garantizar un mejor futuro, priorizando a la niñez como eje central del desarrollo del país, especialmente en regiones históricamente postergadas como la Amazonía.

Servicios del Estado para la población

Como parte de la visita de la ministra Lesly Shica, se brindaron servicios como atenciones en medicina general, entrega de medicamentos, telemedicina, obstetricia, odontología, entre otros; además de realizar la actualización de usuarios al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Asimismo, en el marco de las celebraciones de fin de año, se desarrolló la actividad ‘Navidad que nos une’, donde diversas autoridades y la población compartieron la tradicional chocolatada, y niñas y niños de las diferentes comunidades del distrito recibieron regalos que fortalecen el espíritu de unión, fraternidad y pertinencia con el Perú.