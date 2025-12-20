Ministerio de Justicia capacitó a más de 701 000 ciudadanos en derechos humanos y justicia

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos (CEJDH), capacitó durante este año a más de 701 000 ciudadanos, cifra récord que refleja el compromiso del Estado peruano con la educación en derechos humanos, convivencia pacífica y participación democrática.

Cada semana, más de 10 000 personas acceden a las conferencias virtuales del centro, que este año cuenta con una capacidad ampliada a 3000 participantes por sesión.

«Nuestra labor está orientada a fomentar el desarrollo efectivo de competencias ciudadanas, con énfasis en el respeto y defensa de los derechos humanos», señaló el director del CEJDH, Eduardo Muga Melgarejo, quien destacó que toda la oferta académica es completamente gratuita, incluyendo la certificación digital.

El CEJDH ofrece programas especializados a través de las escuelas y programas académicos que responden a las necesidades de diferentes sectores de la población. La Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial capacita en mecanismos de resolución de conflictos, cultura de paz y mediación comunitaria, mientras que la Escuela de Formación para Defensores Públicos brinda actualización continua en derecho procesal, gestión pública e interculturalidad.

Asimismo, el Programa de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción fortalece competencias en ética e integridad para servidores públicos, y el Programa Académico en Derechos Humanos promueve enfoques de derechos humanos en gestión pública y empresarial.

A través del programa «MINJUSDH en tu Barrio», el centro lleva formación directa a las comunidades, promoviendo valores democráticos y fortaleciendo la ciudadanía activa. Adicionalmente, los programas «MINJUSDH en tu Escuela» y «MINJUSDH en tu Universidad» atienden mensualmente a escolares y universitarios en Lima y regiones, desarrollando habilidades y capacidades en temas fundamentales para su formación como ciudadanos responsables.

Las conferencias virtuales semanales, que incluyen Lunes de Derecho, Martes de Justicia, Miércoles de Gestión Pública, Jueves de Integridad Pública, Jueves de Conciliación y Cultura de Paz y Viernes de Derechos Humanos, se han convertido en espacios clave para el desarrollo profesional de miles de ciudadanos. Cada conferencia tiene una duración de dos horas lectivas y aborda temas de actualidad en justicia, gestión pública y derechos ciudadanos.

El CEJDH también pone a disposición su Biblioteca Virtual en https://bibliotecavirtual.minjus.gob.pe, una plataforma de acceso libre con recursos especializados en justicia, derechos humanos e integridad pública, disponible sin necesidad de registro. Los ciudadanos interesados en formar parte de estos programas pueden obtener más información en www.aulavirtualcejdh.minjus.gob.pe y seguir las novedades del centro en LinkedIn como «Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos».