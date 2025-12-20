Midis: más de 6000 nuevos usuarios de Pensión 65 cobrarán subvención desde el 22 de diciembre

Se informó que Lima, Piura y Cajamarca son los departamentos con mayor número de adultos mayores incorporados.

Antes de terminar el año, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa Pensión 65, emitió una Relación de Usuarios Adicional (RUA) con 6505 adultos mayores que podrán cobrar su subvención de S/350 en cualquier agencia del Banco de la Nación, donde también podrán tramitar una tarjeta de débito para que puedan retirar los próximos aportes económicos en cualquier agente o cajero Multired.

El Midis, a través de Pensión 65, anunció que este nuevo grupo de usuarios puede cobrar su subvención a partir de este lunes 22 de diciembre.

El programa social indicó que Lima, Piura y Cajamarca, son los departamentos con mayor número usuarios incorporados en esta lista extraordinaria, con 1468, 613 y 525, respectivamente.

En esa línea, agregó que sigue La Libertad (375), Junín (375), Cusco (348), Puno (335), Lambayeque (332), San Martín (328), Áncash (276), Loreto (240), Arequipa (232), Amazonas (162), Huánuco (152), Ucayali (148), Ayacucho (112), Ica (105), Huancavelica (73), Apurímac (72), Tumbes (60), Pasco (59), Tacna (57), Madre de Dios (29) y Moquegua (29).

Protección social

Al respecto, el director ejecutivo de Pensión 65, Luis Aguilar, precisó que el Midis atiende a 824 351 usuarios y que esta relación adicional es un adelanto de la población que se incorporará en el primer padrón del 2026, correspondiente a enero-febrero.

“Por disposición de la ministra Lesly Shica, hemos emitido una RUA antes de cerrar el 2025, que luego será parte de los 824 351 usuarios que atendemos de forma integral. Además de la subvención económica, también brindamos una protección social, impulsando emprendimientos a base de conocimientos tradicionales, dándoles un acompañamiento diferenciado en salud y entregándoles lentes para ver de cerca y con protección UV”, refirió.

Para conocer la lista de adultos mayores de la relación adicional, pueden ingresar al siguiente enlace: https://acortar.link/bta8Hm.

Canales de atención

Pensión 65 tiene diversos canales de atención para recibir consultas ante cualquier duda, como el WhatsApp o vía telefónica al 942 962 116, o los correos electrónicos atencionalusuario@pension65.gob.pe y mesadepartes@pension65.gob.pe.