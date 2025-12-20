Lima 2027 será un evento histórico para el continente

• Presidente del Comité Organizador, Sergio Ludeña, se reunió en Santiago de Chile con su homólogo de Panam Sports, Neven Ilic.

Lima, 19/12/2025.- El presidente del Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, Sergio Ludeña, sostuvo la primera reunión presencial en Santiago de Chile con el titular de Panam Sports, Neven Ilic, para asegurar el éxito de la competencia multidisciplinaria, a desarrollarse del 16 de julio al 1 de agosto y que contará con la participación de más de siete mil atletas del continente.

“Durante mi gestión, fortaleceremos el trabajo de los equipos profesionales para demostrar, una vez más, que el Perú posee un alto nivel de organización deportiva y capacidad para albergar eventos de talla mundial”, declaró Sergio Ludeña.

Este encuentro marca un hito en el camino hacia la mayor fiesta de deportiva de la región, que está garantizada gracias al trabajo articulado y la cooperación permanente entre Panam Sports y el IPD.

Los Juegos Panamericanos Lima 2027, la mayor fiesta deportiva de la región, se desarrollarán por segunda ocasión en nuestra capital en las sedes de alto rendimiento como la Videna IPD, el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo y el Centro de Alto Rendimiento en Punta Rocas.

El programa deportivo contará con 33 deportes que fueron elegidos según las preferencias de los Comités Olímpicos Nacionales, y 3 fueron escogidos por el Comité Organizador de Lima 2027.