Juventus venció a la Roma 2-1 de local y se acercó a los líderes del Calcio Italiano

Juventus venció a la Roma 2-1 de local y se acercó a...

Por la fecha 16 de la Serie “A” del Calcio Italiano, la Juventus de Turín venció a la Roma 2-1 en casa, y este resultado lo acerca a los ligares de vanguardia, suman do 29 puntos y quedó a cuatro unidades del líder Inter de Milán. Escenario de este compromiso fue el Allianz Stadium.

Cuando terminaba el primer tiempo, la “Juve” se puso en ventaja con anotación del portugués Francisco Conceicao a los 44’, culminando bien un ataque local. En el complemento, aumentó el belga Lois Openda a los 70’. El descuento de la visita, fue obra de Tommaso Baldanzi a los 76’.

En el otro cotejo jugado ayer, Lazio y Cremonese empataron 0-0. Partidos del Domingo: Cagliari-Pisa; Sassuolo-Torino; Fiorentina-Udinese; Génova-Atalanta. Principales Posiciones: Inter 33; AC Milán 32; Nápoles 31; Roma 30; Juventus 29; Bolonia 25; Como 24; Lazio 23; Sassuolo 21; Udinese 21, Cremonese 21.