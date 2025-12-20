Fundación A Puro Pecho organizó chocolatada navideña para mujeres del Club de la Mama del INEN

La Fundación A Puro Pecho, presidida por Peggi Carbonel, realizó el pasado 16 de diciembre una emotiva chocolatada navideña dedicada a mujeres sobrevivientes y pacientes que luchan contra el cáncer de mama en el Club de la Mama del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

El evento contó con la presencia de la Dra. Tatiana Vidaurre Rojas, médico oncóloga del INEN y fundadora del Club de la Mama, además de voluntarias que acompañaron a las pacientes en este encuentro lleno de alegría y unión.

La jornada incluyó entrega de presentes, momentos de confraternidad y música en vivo a cargo de la joven cantante Calíope, quien puso a bailar y cantar a las asistentes, generando un ambiente festivo y esperanzador.

“Fue un lindo compartir con mujeres luchadoras, ellas son pacientes de cáncer de mama y de ovarios. Algunas eran sobrevivientes y otras siguen el tratamiento. Para mí como organizadora no será la primera vez, habrá muchos más encuentros en el 2026. Lo que más me aflige es que hay pacientes de provincia que no tienen los medios económicos para su tratamiento en Lima”, expresó la presidenta.

Carbonel también adelantó que la fundación ampliará su labor solidaria: “Me han hablado de niños de Pamplona que necesitan mucha asistencia. Mi fundación tendrá también otra dirección: ayudar a los niños más necesitados del país”.

La chocolatada navideña organizada por la Fundación A Puro Pecho reafirma el compromiso de brindar apoyo emocional y social a mujeres que enfrentan el cáncer, y abre nuevas líneas de acción para extender la solidaridad hacia los sectores más vulnerables del país.