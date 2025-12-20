Erick Noriega: «Dejar Alianza fue complicado pero era una oportunidad que no podía desaprovechar»

El jugador peruano Erick Noriega vive un momento clave en su carrera en Brasil, donde se recupera de una lesión y sigue afianzándose como jugador del Gremio. Se refirió a lo que significó dejar Alianza Lima, su presente en el club de Porto Alegre, la evolución de su estado físico y el rol fundamental que cumplió Hernán Barcos en su llegada al club brasileño.

Noriega reconoció que su salida del cuadro blanquiazul no fue sencilla, sobre todo por el contexto competitivo que atravesaba el equipo íntimo. «Fue complicado dejar Alianza porque teníamos partidos importantes, pero también era una oportunidad que no podía desaprovechar. Me fui triste, pero también alegre», señaló Noriega en diálogo con Liga 1 Max.

Sobre su adaptación a Gremio, el volante nacional destacó el buen recibimiento del plantel y la rápida integración al grupo, algo que incluso lo sorprendió. «Desde el primer día me sentí muy cómodo en Gremio. Pensé que me iba a costar más, pero estaba bastante adaptado. El grupo me recibió súper bien», afirmó.

En cuanto a su estado físico, el Noriega llevó tranquilidad al confirmar que la lesión que lo mantiene al margen no reviste gravedad y que su recuperación avanza de forma favorable. «No tengo una lesión tan grave y la recuperación será más rápida de lo que hemos pensado. Ya puedo caminar con normalidad y sentarme bien», explicó.

Finalmente, reveló que Hernán Barcos fue una pieza importante en su llegada al club tricolor, no solo por su trayectoria, sino por las referencias personales que brindó. «Hernán Barcos tuvo mucho que ver con mi pase a Gremio. Hablaron con él para saber cómo era yo como persona. Me ayudó y me aconsejó mucho sobre el club y la ciudad», concluyó.

De esta manera, Erick Noriega continúa su proceso de adaptación al fútbol brasileño, con la expectativa de dejar atrás la lesión y consolidarse en uno de los clubes más importantes del continente.