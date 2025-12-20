Diez integrantes de la red criminal liderada por Erick Moreno alias ‘El Monstruo’ fueron a la cárcel

Diez presuntos miembros de la organización criminal «Los injertos del cono norte» que lideraría el ranqueado y peligroso delincuente Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ serán recluidos en un penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El Ministerio Público continúa con la investigación.

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Equipo 4, que dirige el fiscal provincial César Changa Echevarría consiguió que se dicte 36 meses de prisión preventiva para 10 investigados que integrarían la organización criminal ‘Los injertos del cono norte’, entre ellos mandos principales y mandos medios bajo la dirección de Erick Moreno, alias ‘Monstruo’.

Se trata de los imputados Lucero Castillo, Luis Gamarra, Gerardo Romero, Jesús Jave, Arlet Silvestre, María Quintana, Yesenia Coba, Danitza Huaya, Raúl Flores y Pedro Chujutali.

Asimismo, se obtuvo comparecencia restringida para otros cuatro investigados: Anthony Landa, Leonela Silva, Mónica Alejandro y Nohely Mejía.

Esta medida fue obtenida por el fiscal provincial César Changa Echevarría, como parte de la investigación que permitió identificar las actividades delictivas de la red, presuntamente dedicada a delitos de extorsión, secuestro y homicidio en Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos desde el 2022.

De acuerdo a las investigaciones, el cobro de cupos a los negocios formales tenía una cuota inicial de entre S/ 10 000 A S/ 80 000, mientras que los montos exigidos diariamente a mototaxis y combis oscilaba entre uno y cinco soles diarios, así como S/ 50 o S/ 100 por cada vehículo de transporte. Las transacciones eran de forma directa en efectivo, transferencia bancaria o por aplicativos digitales, según las indagaciones.

El dinero recibido ilegalmente mediante sus ‘presta cuentas’ era enviado mediante remesas de dinero al exterior (Bolivia, Brasil y Paraguay).

El fiscal superior Jorge Weyner Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, reafirmó el compromiso del Ministerio Público con la lucha frontal para desarticular redes criminales que operan en el país.