Arsenal mantiene liderazgo de la Premier League al superar 1-0 a Everton como visitante

No hubo cambios en la parte de arriba de la Premier League, al jugarse parte de la fecha 17, luego que en el último turno el líder Arsenal venció a domicilio al Everton 1-0, gracias al tanto de lanzamiento penal convertido por el sueco Viktor Gyökeres en la primera etapa. Los “gunners” mantiene dos puntos de diferencia sobre el Manchester City que por unas horas estuvo arriba en la taba, tras golear en casa al West Ham 3-0.

La diferencia en el marcador, llegó a los 27’ cuando se reclamó una mano de Jake O’Brien del Everton en el área, pero el árbitro Samuel Barrott no señala la pena máxima en primera instancia, pero tras ser llamado por el VAR cambió su decisión y sancionó penal. Viktor Gyökeres ejecutó con frialdad y anotó disparando con precisión junto al parante izquierdo, decretando el 1-0 que sería el resultado final.

Por su parte Manchester City no tuvo inconvenientes en superar al West Ham en el Ettihad Stadium 3-0, anotaciones del noruego Erling Haaland con un doblete a los 5’ y 69’ y el otro del neerlandés Tijjani Reijnders a los 28’. En otro cotejo de importancia, Liverpool venció de visitante al Tottenham 2-1, anotaciones de Isak a los 51’ y Ekitike a los 66’, descontando Richarlison a los 83’.

Otros Resultados: Newcastle 2 Chelsea 2; Brighton 0 Sunderland 0; Wolves 0 Brentford 2; Bournemouth 1 Burnley 1; Leeds United 4 Crystal Palace 1. Partido del Domingo: Aston Villa-Manchester United. Principales Posiciones: Arsenal 39; Manchester City 37; Aston Villa 33; Chelsea 29; Liverpool 29; Sunderland 27; Manchester United 26; Crystal Palace 26.