Vizcarra sufre crisis hipertensiva y es trasladado de emergencia a hospital

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia al Hospital de Ate Vitarte este jueves 19 de diciembre tras presentar una crisis hipertensiva severa. El exmandatario sufrió la descompensación durante la mañana mientras cumplía su condena de 14 años de prisión en el penal Barbadillo. Alejandro Salas, quien visitaba a Vizcarra, confirmó el traslado, aunque el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente.

Atención médica y retorno al penal

Según la información disponible, Vizcarra recibió atención médica especializada en el hospital de Ate Vitarte tras su descompensación matutina. Los médicos atendieron la emergencia hipertensiva y posteriormente el expresidente regresó al penal Barbadillo, donde permanece recluido. El INPE no ha detallado las medidas adoptadas tras la emergencia médica ni ha proporcionado información adicional sobre el estado de salud del interno.

El traslado se produjo apenas un día después de que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional aceptara el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra su condena. El exmandatario mantiene su postura de que la sentencia constituye una «venganza» y confía en revertir el fallo judicial.

La condena por corrupción

Vizcarra cumple prisión por el delito de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La justicia determinó que el exgobernador regional recibió coimas por 2,3 millones de soles de las empresas Obrainsa e ICCGSA para favorecer la adjudicación de proyectos públicos. La sentencia incluye además 730 días multa y nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En Lomas de Ilo, el tribunal comprobó que Vizcarra exigió el 2% del costo directo de la obra, equivalente a 1 millón 16 mil soles. El dinero llegó en efectivo mediante sobres manila y hasta con el alquiler de una avioneta. En el caso del Hospital de Moquegua, la coima ascendió a 1,3 millones de soles, dinero que fue simulado como pago a la empresa Mzarq y ocultado en una caja fuerte. Los testimonios de José Manuel Hernández y directivos de ICCGSA resultaron clave para establecer el esquema de corrupción.