Vicente Tiburcio presenta decomiso de más de 1500 kilos de droga en operativo en Chilca

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, destacó la incautación de 1300 paquetes de marihuana tipo creepy valorizada en más de cinco millones de soles.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, presentó esta mañana más de 1500 kilogramos de marihuana tipo creepy decomisados durante una operación ejecutada por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú en coordinación con el Ministerio Público. La intervención ocurrió en una vivienda del distrito de Chilca, provincia de Cañete, en Lima. La droga de procedencia colombiana tenía como destino final Chile y está valorizada en más de cinco millones de soles en el mercado internacional.

Operativo revela estructura transnacional

«Este es un duro golpe al narcotráfico. Quiero resaltar el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía», afirmó Tiburcio durante la conferencia de prensa realizada en la sede de la Dirandro. El ministro destacó que la operación evidencia el carácter transnacional de esta modalidad delictiva.

El personal policial halló la droga acondicionada en más de 1300 paquetes tras labores de inteligencia, investigación y seguimiento. Los paquetes portaban stickers alusivos a ocho organizaciones criminales identificadas con diversos símbolos como pulpos, lobos y caballos. La sustancia ilícita se encontraba oculta en cajas de cartón debajo de bolsas de detergente para evadir los controles policiales.

Compromiso institucional

El titular del Interior reafirmó el compromiso de su gestión de continuar fortaleciendo la articulación estratégica entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. El objetivo es consolidar investigaciones que permitan desarticular organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.

La conferencia contó con la participación del comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola. También asistieron el jefe de la Dirandro, general Nilton Santos, y el fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina.