Verano sin riesgo: la Liga Contra el Cáncer inicia campaña gratuita contra el cáncer de piel

● La institución desplegará una gran campaña gratuita para detectar lesiones sospechosas y educar a la población.

● Playas del litoral limeño y regiones con índices UV extremos serán puntos clave de intervención.

Durante el verano, el Perú alcanza algunos de los índices de radiación UV más altos del planeta, y con ello aumenta el riesgo de nuevos casos de cáncer de piel. Esta enfermedad afecta a más de 13 mil peruanos y origina alrededor de 4 mil nuevos diagnósticos cada año (Globocan 2022). Para reducir este impacto, la Liga Contra el Cáncer iniciará una gran campaña gratuita que recorrerá playas y zonas de alta exposición solar con el fin de detectar lesiones tempranas y educar a miles de personas sobre los riesgos y cuidados adecuados.

La iniciativa “Protégete #UsaBloqueador y hazte un chequeo a tiempo”, respaldada por Yanbal y Rímac, como aliados estratégicos, llegará a balnearios como Agua Dulce (Chorrillos), Sombrillas (Barranco), Playa Blanca (Punta Hermosa), La Punta (Callao), Ancón, Playa Sombrillas (Barranco), El Silencio (Punta Hermosa) además de distritos urbanos como Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra entre otros. Algunas de las provincias con mayores niveles de radiación también serán parte de la campaña como Ica, Piura, Trujillo y Arequipa.

Los especialistas de la institución de salud realizarán evaluaciones gratuitas y ferias informativas combinadas con actividades lúdicas acorde al espíritu veraniego que permita atraer a la población.

Ante la alta afluencia de familias en las playas durante la temporada veraniega, la Liga Contra el Cáncer junto a Yanbal, distribuirán más de 30 mil muestras gratuitas del protector solar Total Block Ultraprotección en todos los lugares dónde llegarán con los despistajes gratuitos y zonas con alta radiación.

Acceso a un diagnóstico oportuno

Con médicos oncólogos reconocidos, la población también podrá acceder, por un precio accesible, a despistajes a tiempo en los dos centros detectores de la Liga Contra el Cáncer ubicados en av. Brasil 2746, Pueblo Libre y av. Nicolás de Piérola 727, Cercado de Lima.

Citas y consultas:

(01) 204-0404 (central)

988 562 293 (WhatsApp)

Los especialistas de la Liga nos recuerdan que la exposición prolongada a la radiación UV, incluso durante breves periodos al sol y repetidos a lo largo del día, pueden causar daño acumulativo que desencadena lesiones premalignas y malignas. Cambios en lunares, manchas nuevas, heridas que no cicatrizan, ardor, picazón persistente o zonas que sangran son señales que requieren atención inmediata. Una evaluación temprana sigue siendo la herramienta más efectiva para salvar vidas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de destacados Embajadores como Fernando Llanos, Gonzalo Iwasaki, Daniela Prado, Paulina Bazán, Toño Rodríguez, Gino Tassara, Gabriel González, Gerardo Fiedler, Lizet Soto, Alondra Huarac, Jane Yong entre otros quienes sumarán para amplificar el mensaje de prevención y detección temprana, a nivel nacional, demostrando que sus voces también salvan vidas.

Este verano, la Liga Contra el Cáncer hace un llamado a la reflexión colectiva: protegerse del sol no es una opción, es una responsabilidad diaria. La prevención empieza con decisiones simples, como el uso constante de bloqueador y evitar permanecer largo tiempo bajo el sol sin el uso de indumentaria de protección, que pueden evitar una enfermedad silenciosa y totalmente prevenible.

La Liga invita a la ciudadanía a asumir un rol activo este verano: protegerse, informarse y actuar a tiempo. La prevención es la única defensa real frente a un enemigo silencioso que avanza con la radiación.

Tu colaboración salva vidas

La entidad de salud ha lanzado la segunda edición de la Agenda Salud 24/7 (2026) con un nuevo formato más práctico, pero con un contenido de alto valor e información preventiva sobre los cánceres más comunes en nuestro país. La agenda tiene un valor de S/. 39.90 que permitirá continuar con las campañas gratuitas y programas sociales en favor de la población vulnerable que no cuenta con acceso a servicio de salud de detección oncológica.