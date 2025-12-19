Raphael regresa al Perú en octubre con “Raphaelísimo Tour 2026”

La leyenda viva de la música en español regresa al Perú. Raphael, el eterno Divo de Linares, vuelve a reencontrarse con su público peruano este 03 de octubre de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su aclamado “Raphaelísimo Tour 2026”, una gira mundial que celebra más de 60 años de trayectoria ininterrumpida, marcada por la pasión, la entrega absoluta y una vigencia artística admirable. Las entradas están a la venta en Ticketmaster, con preventa exclusiva BBVA el 22 y 23 de diciembre yventa general desde el 24 de diciembre.

Este esperado regreso tiene un significado especial. Raphael vuelve a los escenarios con renovada energía, demostrando que el arte, cuando es auténtico, no conoce límites. Su reencuentro con el público peruano es una celebración de la vida, de la música y de ese vínculo profundo y sincero que lo une desde hace décadas con el Perú, un país que siempre lo ha recibido con los brazos abiertos y al que el artista profesa un cariño entrañable.

“Raphaelísimo” es mucho más que un concierto: es un viaje emocional que recorre los grandes hitos de una carrera única en la historia de la música en español. El espectáculo reúne himnos inolvidables como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche”, “Qué tal te va sin mí”, “Cómo yo te amo”, “Qué sabe nadie”, “Escándalo” y “En carne viva”, entre muchos otros, interpretados con la intensidad, elegancia y magnetismo que solo Raphael sabe entregar sobre el escenario.

La propuesta artística también incorpora canciones de su más reciente álbum “Ayer… aún”, un exquisito tributo a la chanson française (canción francesa), donde rinde homenaje a figuras legendarias como Edith Piaf y Charles Aznavour, confirmando una vez más su versatilidad y su profundo respeto por la historia musical universal.

El 2025 marcó además un momento clave en su carrera al ser reconocido como Persona del Año de los Latin Grammy, un galardón que celebra no solo su impacto artístico, sino también su legado humano y cultural. Un reconocimiento que reafirma la dimensión de Raphael como uno de los artistas más influyentes y admirados de todos los tiempos.

Con Raphaelísimo Tour 2026, el artista demuestra que su voz sigue intacta, su interpretación más poderosa que nunca y su conexión con el público tan profunda como el primer día. Raphael emociona, conmueve y une generaciones, trascendiendo estilos y etiquetas, consolidándose como un referente absoluto de la música mundial.

Este concierto se perfila como uno de los eventos culturales más importantes de 2026 en el Perú, una noche irrepetible donde la emoción, la nostalgia y la celebración se darán la mano.