Presentación del libro “La exclusión de los pueblos originarios por parte del Estado: causas, efectos y soluciones”

Soluciones viables para una sociedad más inclusiva propuestas por el autor del libro, Ciro Gálvez, el exministro de Cultura.

Este sábado 20 de diciembre, a las 10:00 a.m., se realizará la presentación oficial del libro “Exclusión de los pueblos originarios por parte del Estado: causas, efectos y soluciones”, escrito por Ciro Gálvez Herrera. El evento académico tendrá lugar en el Salón de Grados de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); av. General Santa Cruz. N° 711 – Jesús María.

En esta nueva publicación, Ciro Gálvez ofrece un análisis exhaustivo y multidimensional sobre la relación histórica entre el Estado peruano y las comunidades indígenas. La obra no solo se limita a identificar las causas estructurales y los efectos devastadores de siglos de marginación, sino que, como su título indica, propone una serie de soluciones viables para superar estas brechas y construir una sociedad más inclusiva y justa.

Dada la trayectoria del autor y la relevancia actual de la temática, el libro promete ser una contribución significativa al debate nacional sobre identidad, derechos humanos y políticas públicas interculturales. La presentación en la Decana de América subraya la importancia académica y social de esta investigación.

El evento contará con la presencia del autor, quien expondrá la tesis principal de su trabajo, y se espera la participación de comentaristas académicos, tales como el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, José Felix Palomino Manchego, entre otras autoridades.

Se invita a estudiantes, académicos, periodistas, activistas sociales y al público en general interesado en la realidad nacional a asistir a este importante encuentro. El ingreso es libre.