Pedro Gallese: «Me presentaron un proyecto interesante y por eso acepté por el Deportivo Cali»

“El proyecto que me presentaron me pareció algo muy interesante. Desde el momento que terminé contrato con Orlando City, Deportivo Cali tuvo interés de tenerme. Vi las ganas de ellos de que yo esté ahí y eso también fue importante”, comentó Pedro Gallese al portal ‘Área Sports Network’.

Además, dio sus sensaciones tras firmar con el cuadro “verde”. “Un reto nuevo. Es un club que tiene mucha historia en Colombia con nuevos proyectos, con ganas de levantarse y dar el golpe ahí en la liga. Voy con las mejores ganas. Como siempre, soy muy competitivo, entonces voy a ir a dejar todo de mí”.

Remarcó, que habló con el entrenador Alberto Gamero. “Hemos conversado un poco, pero seguro vamos a profundizar cuando viaje allá, que será en unos días para los exámenes médicos y luego me voy a incorporar en la pretemporada, de cara al Torneo de la Liga BetPlay 2026”.

Finalmente, Gallese apuntó sus objetivos con el club del Valle del Cauca. “Sé que los últimos años el Deportivo Cali no le ha ido muy bien, es un club grande e histórico quiere siempre llegar a las finales, luchar por el campeonato y creo que ese es el gran objetivo. El gran reto es primero llegar a las finales y luego pelear el título”.