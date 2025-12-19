Paolo Guerrero anunció que el 2026 será su última temporada como jugador profesional

Paolo Guerrero, ha tomado una de las decisiones más importantes de su trayectoria. A pocos días de cumplir 42 años, el histórico delantero confirmó que el 2026 será su última temporada como futbolista profesional, poniendo punto final a una carrera que dejó huella tanto a nivel de clubes como con la selección nacional.

El ‘Depredador’, consciente del paso del tiempo y del desgaste natural de la alta competencia, decidió establecer una fecha concreta para su despedida de las canchas. La determinación fue tomada en conjunto con su entorno más cercano y marca el inicio del cierre de una etapa emblemática para el deporte peruano.

«El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera», manifestó en una entrevista en RPP.

Uno de los temas que surge tras el anuncio de su retiro es la posibilidad de un homenaje oficial. En el fútbol mundial, los grandes referentes suelen despedirse con un partido especial, y Guerrero no es ajeno a esa expectativa. «Hasta ahora no hemos conversado un tema, de hecho, hubo conversaciones sobre eso, pero todavía no hay nada concreto, pero yo no me tengo que encargar de eso si al final la selección quiere hacerlo yo bienvenido sea y feliz», sostuvo.

El último partido oficial de Guerrero con la ‘Bicolor’ en Eliminatorias Sudamericanas se disputó el 6 de junio, por la fecha 16, ante Ecuador en el Estadio Nacional, en un empate sin goles. Desde entonces, el atacante no volvió a sumar minutos con la selección.