Padres de familia respaldan acciones de control del Proceso de Compras del Programa de Alimentación Escolar 2026

• La Coordinapafas – Perú destacó el trabajo articulado con la Fiscalía y la Contraloría para garantizar alimentos seguros, nutritivos y de calidad para más de 4 millones de escolares.

Los padres de familia organizados en la Coordinadora Nacional de Padres y APAFAs del Perú (Coordinapafas – Perú) expresaron su firme respaldo a las acciones de control y supervisión, que se vienen aplicando en el Proceso de Compras Públicas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2026, orientadas a garantizar alimentos oportunos, nutritivos y seguros para más de 4 millones de estudiantes de colegios públicos.

Este respaldo fue manifestado durante una reunión sostenida con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, en la que representantes de diversas regiones del país reconocieron las decisiones adoptadas para fortalecer la transparencia, la vigilancia ciudadana y la lucha contra cualquier riesgo que afecte la alimentación escolar.

Edgar Trejo, presidente de la Coordinapafas – Perú, resaltó de manera enfática el compromiso del Ministerio y el rol activo que asumirán los padres de familia en la vigilancia del proceso.

“Saludamos la apertura al diálogo de la ministra y reafirmamos que los padres de familia estamos vigilantes. Queremos que los alimentos que se entreguen en el 2026 sean altamente nutritivos, que garanticen seguridad alimentaria y que las empresas proveedoras asuman con responsabilidad su compromiso social con la niñez del país”, afirmó.

Trejo subrayó que la prioridad absoluta es la salud de los escolares: “los alimentos que se van a entregar en 2026 no deben poner en lo más mínimo en riesgo la salud ni la integridad de nuestros hijos. En ese aspecto, ministra, los padres de familia cerramos filas”.

Los representantes de Coordinapafas de regiones como Pasco, Junín, Huánuco y Callao coincidieron en expresar su respaldo al Proceso de Compras Públicas del PAE 2026, destacando la importancia de un trabajo conjunto entre el Estado y las familias.

Por su parte, la directora del Programa de Alimentación Escolar, Saby Mauricio, reafirmó el rol clave de los padres de familia como aliados estratégicos: “ustedes son nuestros aliados y vigilantes. Estamos trabajando para que nuestros escolares nunca más se enfermen y consuman alimentos dignos. Tendremos mesas técnicas, cronogramas de reuniones y acceso a información clara. Estamos marcando un antes y un después en el programa”.