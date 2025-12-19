Ministro de Educación clausura año escolar 2025

Destacó los avances de los estudiantes en las evaluaciones de comprensión lectora y matemática.

Convocó a toda la comunidad educativa a unir esfuerzos para asegurar un Buen Inicio del Año Escolar 2026.

Con un mensaje de unidad, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, clausuró el año escolar 2025 y felicitó a los estudiantes y maestros del país por los logros alcanzados en este periodo.

En una ceremonia realizada en la Institución Educativa Emblemática Ricardo Palma, en Surquillo, el titular del sector, convocó a directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos a unir esfuerzos para asegurar un Buen Inicio del Año Escolar 2026.

En su alocución, el ministro destacó los avances logrados por los estudiantes en las evaluaciones de comprensión lectora y matemática, y los exhortó a mantener el esfuerzo para alcanzar nuevas metas. Asimismo, expresó su confianza en que los resultados de las pruebas PISA y ERCE aplicadas este año a escolares peruanos reflejarán avances positivos.

De otro lado, afirmó que el Estado está comprometido con avanzar en el cierre de la brecha de infraestructura educativa en todo el territorio nacional y que viene trabajando de manera articulada con los Gobiernos regionales y locales. Señaló también que se continuará mejorando las condiciones de trabajo de los docentes, en especial de aquellos que laboran en zonas rurales o de frontera.

Además, resaltó el entusiasmo y el sentido de patriotismo que demuestran los escolares en todo el país en las ceremonias de izamiento del pabellón nacional, una iniciativa del Gobierno orientada a fomentar la práctica de valores ciudadanos que contribuyan a una convivencia armónica y al fortalecimiento de la identidad peruana.

Al invitar a la comunidad educativa a unirse al gran esfuerzo para lograr un Buen Inicio del Año Escolar 2026, el ministro Figueroa informó que el Minedu inició la distribución de material educativo a todas las regiones del país y garantizó que los estudiantes de los colegios públicos contarán con estos recursos desde el primer día de clases, en marzo próximo.