MINEDU reafirma compromiso con Beca 18 y apuesta por el diálogo para fortalecer su calidad y alcance

 Ministro Jorge Figueroa dialoga con jóvenes y articula acciones con el MEF para fortalecer el servicio educativo en todos sus niveles

El Ministerio de Educación (Minedu) reafirmó su compromiso de fortalecer el Programa Nacional de Becas (Pronabec) y, en particular, Beca 18, al considerarla una herramienta eficaz para combatir la pobreza y preparar a los jóvenes que culminan la educación secundaria para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más competitivo.

Así lo señaló el ministro de Educación, Jorge Figueroa, tras reunirse con siete jóvenes becarios y exbecarios, representantes de la Red Nacional de Juventudes (Renajuv), organización integrada por beneficiarios del Pronabec. Durante el encuentro, el titular del sector informó sobre las acciones que está implementando el Minedu para fortalecer el programa, mejorar su calidad y ampliar su alcance, de acuerdo con los recursos económicos disponibles.

En la reunión participaron también la viceministra de Gestión Institucional, Cecilia del Pilar Díaz García; la jefa de Pronabec, Paola Lobatón Fuchs; el director de Gestión de Becas, Ronald Coronado, y el representante de Renajuv, Anthony Ramos Vargas.

“El Pronabec debe ser fortalecido y mejorado con la participación de sus principales actores, que son los jóvenes”, enfatizó el ministro, tras explicar que su sector está impulsando mesas de trabajo orientadas a recoger inquietudes, aportes y experiencias de los becarios, con el fin de incorporarlas a los lineamientos de mejora continua de un programa de alta relevancia social.

Asimismo, informó que el presidente José Jerí Oré sigue de cerca el desarrollo del proceso de otorgamiento de becas para el presente año y precisó que el Minedu mantiene una estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar alternativas que permitan fortalecer el programa.

Por su parte, Mauricio Santa Cruz, bachiller en Física por la PUCP, exbecario de Beca 18 y representante de Kuantum y de la Red Nacional de Juventudes, destacó la apertura del sector Educación y la disposición al diálogo para construir soluciones conjuntas. Señaló que el diálogo es clave para recuperar la confianza y garantizar la continuidad de una beca que transforma vidas. Añadió que el objetivo común es cumplir los compromisos asumidos, resolver la situación presentada y brindar respaldo a los jóvenes que actualmente postulan a Beca 18.

De otro lado, el ministro subrayó que el Minedu rechaza la politización de la educación y reafirmó que su enfoque es técnico y responsable. En ese sentido, expresó su convicción de que la Mesa Técnica, instalada con los jóvenes becarios, contribuirá a mejorar el programa, que está dirigido prioritariamente a jóvenes en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad.

Respecto al número de becas que se ofrecen este año, el titular del sector sostuvo que más que cantidad se requiere calidad, por lo que consideró indispensable el aporte de los jóvenes para escuchar sus testimonios y experiencias, optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar el servicio que se brinda a quienes egresan de la secundaria.

Finalmente, dirigió un mensaje a los padres de familia, a quienes pidió sentirse seguros, al señalar que el objetivo fundamental del Minedu es fortalecer el sistema educativo en todos sus niveles y promover mejoras sostenidas en beneficio de los jóvenes, porque ellos son el presente y futuro del país.