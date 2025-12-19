Migraciones instala 10 módulos para tramitar pasaportes sin ventanilla

Migraciones incorpora equipos de autoservicio para tramitar pasaportes las 24 horas. La marcha blanca arranca en enero en Breña.

La Superintendencia Nacional de Migraciones incorpora 10 módulos de autoservicio para tramitar el pasaporte electrónico. Los equipos permitirán que ciudadanos mayores de edad renueven el documento de viaje sin acudir a ventanilla. El objetivo es agilizar la atención. El superintendente Alberto Balladares supervisó la llegada de la tecnología junto con la gerente general Liseth Melchor y la directora de Operaciones Valeria Morales. El nuevo sistema operará las 24 horas de lunes a domingo.

Primera fase en Breña

La marcha blanca arranca desde la quincena de enero en la sede de Breña. Migraciones ampliará después el servicio a otros puntos de Lima. La entidad anunciará las nuevas ubicaciones en las próximas semanas.

La implementación forma parte del proceso de transformación digital de Migraciones. La superintendencia busca que los servicios sean más ágiles, seguros y eficientes. La innovación dará mayor autonomía a los usuarios peruanos.

Tecnología y requisitos

Los módulos cuentan con lector de documentos, lector de huellas digitales y cámara fotográfica. Los equipos capturan datos personales y biométricos necesarios para emitir el pasaporte electrónico.

Los ciudadanos deben pagar primero 120.90 soles en el Banco de la Nación o por Págalo.pe. Usan el código 01810 y su número de DNI. Después completan el registro de datos en la plataforma digital. Los usuarios siguen los pasos indicados en pantalla y eligen la sede donde recogerán el pasaporte.

El sistema descentraliza el trámite. Los peruanos ya no dependen exclusivamente de las ventanillas con horario limitado. La medida responde a la demanda constante de pasaportes. Migraciones moderniza la infraestructura para reducir colas y tiempos de espera.